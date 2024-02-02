Срывы, смерти, ярость– главное в Новосибирске с 29 января по 2 февраля

В Новосибирске вновь отменяют концерты. На этот раз патриотической общественности не уголила рок-группа Оргия Праведников и ее лидер Сергей Калугин. Блогер Сергей Колясников даже не погнушался написать донос на музыканта, обвинив его в финансировании ВСУ. В итоге новосибирские поклонники не смогут посетить февральские концерты, а сам Калугин утешается тем, что ситуация по сравнению с общемировым дисбалансом «просто курорт».