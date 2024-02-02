Срывы, смерти, ярость– главное в Новосибирске с 29 января по 2 февраля

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Начало недели омрачилось сообщением о смерти помощника мэра Бердска Кирилла Слепакова в возрасте 22 лет. Молодой человек умер 27 января, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Трагедия произошла, когда бердчанин ремонтировал автомобиль в гараже. При этом отравление выхлопными газами его родственники сразу исключили.
Потерю любимого сына не смогла пережить его мать Инна. В итоге родственникам пришлось хоронить сразу двух любимых людей.
В Новосибирской области продолжается сезонная миграция косуль, связанная с низкими температурами и снежной зимой. Парнокопытные животные умудряются забредать на частную территорию и приближаются к городской черте. Чтобы обезопасить лесных красавиц от грязи и пыли «асфальтовых джунглей» и снизить количество ДТП, на местах возводят заграждения из сена.
Во время встречи со студентами Новосибирского государственного педагогического университета бывший глава регионального Минобра и нынешний куратор молодежной политики Сергей Федорчук отметился неоднозначными заявлениями. По мнению экс-министра, жизнь студентов «принадлежит родителям, народу и Богу», поэтому самостоятельно выбирать жизненный путь неправильно. Изучать в школе нужно только русский язык и математику, в то время как, например, история является «полным бредом».
Поделился Сергей Федорчук и интересными историями из жизни. Так, он признался, что «был нормальным человеком», пока не стал чиновником. Как отреагировало на данные сентенции молодое поколение, история умалчивает.
29 января в Новосибирске без признаков жизни был найден владелец отеля «Золотой лев» Олег Татаринов. Сообщается, что при осмотре трупа было зафиксировано огнестрельное ранение. В МВД на вопросы журналистов ответили про тщательное установление всех обстоятельств произошедшего.
По неофициальным данным, незадолго до смерти покойный бизнесмен общался со следователями, поскольку проходил свидетелем по делу о незаконной игровой деятельности. Инсайдеры утверждают, что Олег Татаринов покончил с собой. Доказательством этому якобы служит завязанная голова в гробу во время прощания с новосибирцем. Официально слухи пока не подтверждаются.
Новосибирский государственный музыкальный театр неожиданно убрал из репертуара спектакль «Гадюка». Постановка была номинирована на высшую театральную премию России «Золотая маска» в 2009 году за лучшую работу дирижера и режиссера в мюзикле. После этого «Гадюку» с успехом показывали театралам.
Сюжет спектакля связан с судьбой дочери купца, которая не может найти свое место в жизни после Гражданской войны. «Исковерканная жизнь на фоне кровавого разлома», — так описывали суть музыкальной драмы сами авторы. Связано ли снятие «Гадюки» с обновлением репертуара или новыми культурными трендами, неизвестно.
Тем временем Новосибирск вновь признали самым криминальным городом России. Согласно рейтингу сервиса Numbeo, сибирская столица обогнала Санкт-Петербург и Москву, набрав 43,7 балла. Уровень безопасности составляет 52, 7 балла.
Одним словом, жить в Новосибирске непросто. Утешает лишь то, что криминальную пальму первенства отдали столице Венесуэлы Каракасу.
В Новосибирске вновь отменяют концерты. На этот раз патриотической общественности не уголила рок-группа Оргия Праведников и ее лидер Сергей Калугин. Блогер Сергей Колясников даже не погнушался написать донос на музыканта, обвинив его в финансировании ВСУ. В итоге новосибирские поклонники не смогут посетить февральские концерты, а сам Калугин утешается тем, что ситуация по сравнению с общемировым дисбалансом «просто курорт».
Не остался в стороне и глава Союза Отцов Сергей Майоров. Общественник обозвал Сергея Калугина «подонком» и понадеялся, что тому «разобьют башку».
Коммунальный коллапс в январе оставил жителей Левобережья без тепла. Наученные жизненным опытом, сибиряки опасаются «золотых» квитанций за услуги ЖКХ. Однако в «Сибирской генерирующей компании» обещали сделать перерасчет и компенсировать убытки. Для этого нужно обратиться на «горячую» линию.
Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал благодатной темой для общественников и ревнителей морали, обвиняющих ленту в росте подросткового криминала и романтизации преступности. Однако в митрополии считают, что все самое главное должно закладываться в семье, а правоохранительные органы даже рапортуют о снижении уровня преступности среди несовершеннолетних. Отучит ли кино шпану от ложных идеалов, покажет время.
25 января в российский прокат вышла лента Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по классическому роману Михаила Булгакова. Мнения зрителей уже разделились «за» и «против», а вот общественников больше интересует персона режиссера.
Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров требует посадить Локшина за возможное финансирование ВСУ и считает, что его «прикрывает» «пятая колонна» в Минкульте. По его мнению, таким образом «дают отсидеться» тем, кто «ненавидит страну». Поэтому уже пора ставить «вопрос ребром».