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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Главное в Новосибирске с 29 января по 2 февраля

Срывы, смерти, ярость– главное в Новосибирске с 29 января по 2 февраля

2 февраля 2024, 13:21
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Главное в Новосибирске с 29 января по 2 февраля
С 29 января по 2 февраля в Новосибирске произошло множество ярких событий. Atas.Info подготовил традиционный дайджест главных новостей недели.

Скончался 22-летний помощник мэра Бердска Кирилл Слепаков — вслед умерла его мать

Начало недели омрачилось сообщением о смерти помощника мэра Бердска Кирилла Слепакова в возрасте 22 лет. Молодой человек умер 27 января, причиной смерти мог стать оторвавшийся тромб. Трагедия произошла, когда бердчанин ремонтировал автомобиль в гараже. При этом отравление выхлопными газами его родственники сразу исключили.

Потерю любимого сына не смогла пережить его мать Инна. В итоге родственникам пришлось хоронить сразу двух любимых людей.

Хоронят в один день с мамой: в Бердске простились с 22-летним помощником мэра
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Косули в Новосибирской области массово мигрируют — в города — населенные пункты огораживают сеном

В Новосибирской области продолжается сезонная миграция косуль, связанная с низкими температурами и снежной зимой. Парнокопытные животные умудряются забредать на частную территорию и приближаются к городской черте. Чтобы обезопасить лесных красавиц от грязи и пыли «асфальтовых джунглей» и снизить количество ДТП, на местах возводят заграждения из сена.

Нашествие косуль в Новосибирской области: города огораживают сеном
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Бывший министр образования региона отличился громкими фразами — он заявил, что жизнь россиян им не принадлежит

Во время встречи со студентами Новосибирского государственного педагогического университета бывший глава регионального Минобра и нынешний куратор молодежной политики Сергей Федорчук отметился неоднозначными заявлениями. По мнению экс-министра, жизнь студентов «принадлежит родителям, народу и Богу», поэтому самостоятельно выбирать жизненный путь неправильно. Изучать в школе нужно только русский язык и математику, в то время как, например, история является «полным бредом».

Поделился Сергей Федорчук и интересными историями из жизни. Так, он признался, что «был нормальным человеком», пока не стал чиновником. Как отреагировало на данные сентенции молодое поколение, история умалчивает.

«Жизнь вам не принадлежит»: экс-глава Минобра НСО шокировал студентов своими мыслями
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Владелец новосибирского отеля «Золотой лев» Олег Татаринов найден мертвым в одном из номеров — его хоронили с завязанной головой

29 января в Новосибирске без признаков жизни был найден владелец отеля «Золотой лев» Олег Татаринов. Сообщается, что при осмотре трупа было зафиксировано огнестрельное ранение. В МВД на вопросы журналистов ответили про тщательное установление всех обстоятельств произошедшего.

По неофициальным данным, незадолго до смерти покойный бизнесмен общался со следователями, поскольку проходил свидетелем по делу о незаконной игровой деятельности. Инсайдеры утверждают, что Олег Татаринов покончил с собой. Доказательством этому якобы служит завязанная голова в гробу во время прощания с новосибирцем. Официально слухи пока не подтверждаются.

Владельца гостиницы «Золотой лев» похоронят с замотанной головой в Новосибирске
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Спектакль о жизни после войны «Гадюка» убрали из репертуара Новосибирского музыкального театра — причины не назвали

Новосибирский государственный музыкальный театр неожиданно убрал из репертуара спектакль «Гадюка». Постановка была номинирована на высшую театральную премию России «Золотая маска» в 2009 году за лучшую работу дирижера и режиссера в мюзикле. После этого «Гадюку» с успехом показывали театралам.

Сюжет спектакля связан с судьбой дочери купца, которая не может найти свое место в жизни после Гражданской войны. «Исковерканная жизнь на фоне кровавого разлома», — так описывали суть музыкальной драмы сами авторы. Связано ли снятие «Гадюки» с обновлением репертуара или новыми культурными трендами, неизвестно.

Спектакль о жизни после войны убрали из репертуара Музыкального театра в Новосибирске
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Новосибирск признали самым криминальным городом России — индекс преступности составил 47,3 балла

Тем временем Новосибирск вновь признали самым криминальным городом России. Согласно рейтингу сервиса Numbeo, сибирская столица обогнала Санкт-Петербург и Москву, набрав 43,7 балла. Уровень безопасности составляет 52, 7 балла.

Одним словом, жить в Новосибирске непросто. Утешает лишь то, что криминальную пальму первенства отдали столице Венесуэлы Каракасу.

Самым криминальным городом России стал Новосибирск
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Концерт Оргии Праведников отменили в Новосибирске — на солиста написал жалобу патриотический блогер

В Новосибирске вновь отменяют концерты. На этот раз патриотической общественности не уголила рок-группа Оргия Праведников и ее лидер Сергей Калугин. Блогер Сергей Колясников даже не погнушался написать донос на музыканта, обвинив его в финансировании ВСУ. В итоге новосибирские поклонники не смогут посетить февральские концерты, а сам Калугин утешается тем, что ситуация по сравнению с общемировым дисбалансом «просто курорт».

Не остался в стороне и глава Союза Отцов Сергей Майоров. Общественник обозвал Сергея Калугина «подонком» и понадеялся, что тому «разобьют башку».

«Таким подонкам здесь не место»: в Новосибирске отменили концерт Оргии Праведников
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После коммунальной аварии жители левобережья получат компенсации — также будет сделан перерасчет за услуги ЖКХ

Коммунальный коллапс в январе оставил жителей Левобережья без тепла. Наученные жизненным опытом, сибиряки опасаются «золотых» квитанций за услуги ЖКХ. Однако в «Сибирской генерирующей компании» обещали сделать перерасчет и компенсировать убытки. Для этого нужно обратиться на «горячую» линию.

СГК запустила в Новосибирске горячую линию по перерасчетам за тепло
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Стало известно, какое влияние сериал «Слово пацана» оказал на новосибирских подростков — появилась статистика преступлений

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал благодатной темой для общественников и ревнителей морали, обвиняющих ленту в росте подросткового криминала и романтизации преступности. Однако в митрополии считают, что все самое главное должно закладываться в семье, а правоохранительные органы даже рапортуют о снижении уровня преступности среди несовершеннолетних. Отучит ли кино шпану от ложных идеалов, покажет время.

Дети делят асфальт: как «Слово пацана» повлиял на новосибирских подростков
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Союз отцов в Новосибирске требует посадить Михаила Локшина — по мнению общественников, его прикрывают чиновники Минкульта

25 января в российский прокат вышла лента Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по классическому роману Михаила Булгакова. Мнения зрителей уже разделились «за» и «против», а вот общественников больше интересует персона режиссера.

Глава новосибирского Союза отцов Сергей Майоров требует посадить Локшина за возможное финансирование ВСУ и считает, что его «прикрывает» «пятая колонна» в Минкульте. По его мнению, таким образом «дают отсидеться» тем, кто «ненавидит страну». Поэтому уже пора ставить «вопрос ребром».

«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
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«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
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