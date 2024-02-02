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Невиновного выпустили из зала суда

Суд оправдал обвиненного в убийстве подростка охранника на пляже в Новосибирске

2 февраля 2024, 07:09
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Невиновного выпустили из зала суда
В Новосибирске суд оправдал Ивана Прудникова, обвиненного в убийстве подростка на пляже. Об этом сообщили в управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Судебное заседание проходило 2 февраля 2024 года в Советском районном суде. Ивану Прудникову грозило лишение свободы от шести до пятнадцати лет. Однако ему вынесли оправдательный приговор.

Напомним, что 28 июня 2018 года на пляже «У моря» 16-летний Дмитрий Абрамов был убит ножом. Подозреваемый в убийстве был задержан спустя три года и доставлен из Калининграда в Новосибирск. Время его ареста — 18 сентября 2021 года. Тогда Центральный районный суд отправил его под стражу. На момент совершения преступления ему было 18 лет.

В убийстве подростка на пляже оправдали обвиняемого охранника из Новосибирска
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Позднее появилось предположение, что конфликт между подростком и охранником мог возникнуть из-за видео, на котором запечатлены интимные отношения охранника и администратора парка. Сообщается, что подросток опубликовал это видео в сети и рассказал об этом другу, после чего произошел конфликт, закончившийся трагедией.

В январе 2024 года присяжные вынесли оправдательный приговор Ивану Прудникову, исходя из которого суд принял решение. Однако этот приговор еще не стал окончательным, поэтому возможно, что дело будет рассмотрено заново. Пока мужчину освободили из-под стражи.

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