Суд оправдал обвиненного в убийстве подростка охранника на пляже в Новосибирске

Напомним, что 28 июня 2018 года на пляже «У моря» 16-летний Дмитрий Абрамов был убит ножом. Подозреваемый в убийстве был задержан спустя три года и доставлен из Калининграда в Новосибирск. Время его ареста — 18 сентября 2021 года. Тогда Центральный районный суд отправил его под стражу. На момент совершения преступления ему было 18 лет.