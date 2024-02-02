В мэрии Новосибирска отвергают участие застройщика в ускорении сноса гаражей у «Ауры»

Некоторые депутаты горсовета в беседах с корреспондентом Atas.Info обращали внимание на формулировку вопроса в повестке заседания комиссии: «О рассмотрении предложения о комплексном развитии территории…». На фоне того, что этот проект существовал давно и вдруг оказался вынесен на рассмотрение, высказывались предположения, что это предложение было внесено от имени какой-то заинтересованной структуры.