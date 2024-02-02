В мэрии Новосибирска отвергают участие застройщика в ускорении сноса гаражей у «Ауры»

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:55
О планах реновации 27 гектаров земли, занятой преимущественно капитальными гаражами (в этих границах расположено только несколько ветхих жилых домов) стало известно в начале июля 2023 года, когда схема была единогласно одобрена в ходе заседания муниципальной комиссии по проектам КРТ.
Некоторые депутаты горсовета в беседах с корреспондентом Atas.Info обращали внимание на формулировку вопроса в повестке заседания комиссии: «О рассмотрении предложения о комплексном развитии территории…». На фоне того, что этот проект существовал давно и вдруг оказался вынесен на рассмотрение, высказывались предположения, что это предложение было внесено от имени какой-то заинтересованной структуры.
На официальный запрос редакции, кто стоял за инициативой запуска процедуры обсуждения проекта, в мэрии ответили, что «вопрос „О рассмотрении предложения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Военной, Ипподромская в Центральном районе“ подготовлен и сформирован мэрией города Новосибирска в лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска».
Таким образом, формально инициатором выступал муниципалитет. Что само по себе не отвергает наличие неявных заинтересантов, стоящих за действиями профильного департамента, направленных на скорейшее начало реализации проекта.
Напомним, пакет документов, одобренных в мэрии, передан на рассмотрение в правительство региона. В случае положительного заключения региональных властей будет объявлен конкурс среди застройщиков.
Новосибирский проект реновации территории, занятой тысячами гаражей, по своему масштабу не имеет равных в России и может стать самым крупным конфликтом в истории Новосибирска. С учетом членов семей собственников гаражей и овощехранилищ планы властей затрагивают интересы более 20 000 жителей города.
Подробно о плане муниципалитета и последствиях, к которым может привести его реализация, читайте в нашем специальном материале.