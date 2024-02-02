В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По словам Толоконского, оптимальным местом для строительства нового стадиона станет площадка рядом с ЛДС «Сибирь-Арена». На территории уже создана инфраструктура. В результате площадка станет «точкой спортивного притяжения».
На фоне отмены Молодежного чемпионата мира по хоккею в России, на арене нового ЛДС в Новосибирске планируют провести крупный международный турнир с участием дружественных стран. Событие намечено на весну 2024 года.