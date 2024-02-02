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Published Сегодня, 09:19

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Updated Сегодня, 09:21

Футбольный стадион хотят построить возле нового ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер

2 февраля 2024, 09:19
Фото: 1MI

Футбольный стадион хотят построить возле нового ЛДС в Новосибирске

В Новосибирске может появиться новый футбольный стадион. О перспективах создания «Сибирских Лужников» заявил гендиректор футбольного клуба «Новосибирск» Алексей Толоконский в эфире радио «Городская волна». Соответствующий план рассматривает Новосибирская областная федерация футбола.

По словам Толоконского, оптимальным местом для строительства нового стадиона станет площадка рядом с ЛДС «Сибирь-Арена». На территории уже создана инфраструктура. В результате площадка станет «точкой спортивного притяжения».

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На фоне отмены Молодежного чемпионата мира по хоккею в России, на арене нового ЛДС в Новосибирске планируют провести крупный международный турнир с участием дружественных стран. Событие намечено на весну 2024 года.

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#Спорт#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Сибирь-Арена#Инфраструктура#Алёна Рогонова#Толоконский
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