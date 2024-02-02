В Новосибирске суд вынес приговоры трем военным, самовольно покинувшим места службы

Максим Плетнев получил 5 лет условно с испытательным сроком три года. В марте 2023 года после отпуска он не вернулся в часть в ЛНР. Вместо этого военнослужащий сначала жил с семьей в селе, затем переехал в Новосибирск. Его задержали 1 августа 2023 года.