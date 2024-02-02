В Новосибирске суд вынес приговоры трем военным, самовольно покинувшим места службы

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:17
Максим Плетнев получил 5 лет условно с испытательным сроком три года. В марте 2023 года после отпуска он не вернулся в часть в ЛНР. Вместо этого военнослужащий сначала жил с семьей в селе, затем переехал в Новосибирск. Его задержали 1 августа 2023 года.
Другому военнослужащему — Александру Скрылеву — дали 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. В декабре 2022 года он не явился в часть. До задержания проживал в Новосибирске и Свердловской области. 26 октября 2023 года Скрылев явился в военный следственный отдел СК России.
Третий военнослужащий — Григорий Панков — получил 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. 1 января 2023 года он ушел из части и уехал к месту жительства. В октябре 2023 года Панкова задержали.