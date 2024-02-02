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Волки не нападали на людей

Волки разодрали человека под Новосибирском — правда или фейк

2 февраля 2024, 01:33
Фото: 1MI
Волки не нападали на людей

Глава минприроды опроверг информацию о нападении волков под Новосибирском

Волков не было: сообщение о нападении на человека под Новосибирском оказалось фейком, об этом заявил глава регионального минприроды Евгений Шестернин.

Сообщение в социальных сетях о нападении волков на человека в Новосибирской области было ложным. Глава регионального минприроды Евгений Шестернин опроверг эту новость и призвал не распространять информацию без проверки специалистами.

Один из ТГ-каналов писал, что якобы в 30 км от Каргата волки разорвали человека. Впечатлительные люди сразу же поверили в достоверность информации и впали в панику.

«Не вчитывайтесь, не верьте, не воспринимайте, не реагируйте, не распространяйте, не уточняйте, не комментируйте, не задумывайтесь, не пропускайте через себя, не перечитывайте, не пересылайте друзьям, не оживляйте курсорным массажем сердца подобные новости без прямых, закавыченных слов специалистов министерства», — высказался Евгений Шестернин.
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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Нападение#Евгений Шестернин#Эмилия Губарева#Фейк
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