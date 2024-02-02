Волки разодрали человека под Новосибирском — правда или фейк

Posted Сегодня, 01:33
Published Сегодня, 01:33
Modified Сегодня, 01:35
Updated Сегодня, 01:35
Сообщение в социальных сетях о нападении волков на человека в Новосибирской области было ложным. Глава регионального минприроды Евгений Шестернин опроверг эту новость и призвал не распространять информацию без проверки специалистами.
Один из ТГ-каналов писал, что якобы в 30 км от Каргата волки разорвали человека. Впечатлительные люди сразу же поверили в достоверность информации и впали в панику.
«Не вчитывайтесь, не верьте, не воспринимайте, не реагируйте, не распространяйте, не уточняйте, не комментируйте, не задумывайтесь, не пропускайте через себя, не перечитывайте, не пересылайте друзьям, не оживляйте курсорным массажем сердца подобные новости без прямых, закавыченных слов специалистов министерства», — высказался Евгений Шестернин.