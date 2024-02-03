Бастрыкин проверит законность вырубки деревьев около новосибирской горбольницы

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Сибирячка пожаловалась председателю СКР на вырубку деревьев около городской клинической больницы №1.
По словам женщины, под прикрытием санитарной обрезки деревья уничтожаются, и это может негативно отразиться на экологической ситуации в городе. Она многократно обращалась за помощью, однако результатов не получила.
В связи с этим, руководство Следственного комитета России поручило провести проверку и представить доклад о её промежуточных результатах и принятом решении. Процесс проверки также находится под контролем центрального аппарата ведомства.