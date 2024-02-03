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Деревья незаконно рубят

Бастрыкин проверит законность вырубки деревьев около новосибирской горбольницы

3 февраля 2024, 04:44
Фото: 1MI
Деревья незаконно рубят
Глава СКР Бастрыкин назначил проверку по жалобе жительницы Новосибирска на вырубку деревьев около горбольницы, которая может негативно сказаться на экологии города.

Сибирячка пожаловалась председателю СКР на вырубку деревьев около городской клинической больницы №1.

По словам женщины, под прикрытием санитарной обрезки деревья уничтожаются, и это может негативно отразиться на экологической ситуации в городе. Она многократно обращалась за помощью, однако результатов не получила.

В связи с этим, руководство Следственного комитета России поручило провести проверку и представить доклад о её промежуточных результатах и принятом решении. Процесс проверки также находится под контролем центрального аппарата ведомства.

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#Экология#Новосибирск#Проверка#Деревья#Эмилия Губарева#СКР#Бастрыкин#Александр Бастрыкин#Вырубка
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