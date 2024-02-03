Депутата из Новосибирска Антона Картавина* признали иноагентом

Напомним, что Антон Картавин стал вторым депутатом из Новосибирска, который признан иноагентом. Сергей Бойко также был внесен в реестр иностранных агентов, как и Хельга Пирогова. Он сбежал из страны и был объявлен в федеральный розыск в феврале того же года. В прошлом году его, и депутата Хельгу Пирогову, лишили депутатского статуса.