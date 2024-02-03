Депутата из Новосибирска Антона Картавина* признали иноагентом

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Published Сегодня, 02:47
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Помимо депутата, в реестре иноагентов теперь значатся Олег Орлов, председатель общества «Мемориал»**, Станислав Козловский, руководитель сообщества «Викимедиа.ру», Никита Соколов, замдиректора «Ельцин-центра», Михаил Чимаров, ЛГБТ-активист***, и Сергей Степанов, журналист из Тамбова.
Напомним, что Антон Картавин стал вторым депутатом из Новосибирска, который признан иноагентом. Сергей Бойко также был внесен в реестр иностранных агентов, как и Хельга Пирогова. Он сбежал из страны и был объявлен в федеральный розыск в феврале того же года. В прошлом году его, и депутата Хельгу Пирогову, лишили депутатского статуса.
Примечательно, что в этот же день, 2 февраля, депутат Совета депутатов Новосибирска Ирина Беспечная заявила, что не понимает, почему ее коллега Антон Картавин до сих пор не получил статус иноагента.
«Уверена, и многие избиратели тоже обращали мое внимание на это, что мы обязаны внимательно присмотреться к депутатам, которые входили в круг общения Сергея Бойко. Он, как известно, признан иноагентом и, облив Россию грязью, сбежал за границу. Антон Картавин — как раз из его окружения, и судя по высказываниям этого так называемого „независимого депутата“ о стране и власти, его давно пора также признать иноагентом. Удивляет, что этого пока не сделано! Мы отлично знаем, от кого на самом деле зависят эти „независимые“. Так давайте не будем закрывать глаза на его поведение», — сказала Ирина Беспечная.
* внесён Минюстом России в реестр иноагентов.
** внесён Минюстом России в реестр иноагентов и ликвидирован решением Верховного суда РФ.
*** «Международное общественное движение ЛГБТ»* признано решением Верховного суда РФ экстремистской организацией