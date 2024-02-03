Градимир и Марселина: новосибирский ЗАГС назвал самые редкие имена детей в январе

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Среди необычных мужских имен были Влас, Градимир, Евсей, Елисей, Игнат, Климент, Мирослав, Раис, Радмир и Яромир. А у девочек необычными именами стали Аксинья, Богдана, Веселина, Лада, Лея, Марселина, Маруся, Орлана, Славяна и Яра.
Однако большинство родителей все же предпочитали более распространенные имена. Популярными именами для мальчиков стали Михаил, Дмитрий, Александр, Роман, Артем, Мирон, Тимофей, Марк, Матвей и Иван.
А для девочек чаще всего выбирали имена Алиса, Анна, София, Ева, Полина, Варвара, Виктория, Василиса, Арина и Мария.