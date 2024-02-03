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Published Сегодня, 15:21

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Детей называли редкими именами

Градимир и Марселина: новосибирский ЗАГС назвал самые редкие имена детей в январе

3 февраля 2024, 15:21
Фото: Изображение Midjourney
Детей называли редкими именами

Новосибирский ЗАГС назвал самые редкие имена детей в январе 2024

С начала текущего года в Новосибирской области появилось на свет 2164 малыша. В январе родители выбирали как обычные, так и необычные имена для своих детей.

Среди необычных мужских имен были Влас, Градимир, Евсей, Елисей, Игнат, Климент, Мирослав, Раис, Радмир и Яромир. А у девочек необычными именами стали Аксинья, Богдана, Веселина, Лада, Лея, Марселина, Маруся, Орлана, Славяна и Яра.

Однако большинство родителей все же предпочитали более распространенные имена. Популярными именами для мальчиков стали Михаил, Дмитрий, Александр, Роман, Артем, Мирон, Тимофей, Марк, Матвей и Иван.

А для девочек чаще всего выбирали имена Алиса, Анна, София, Ева, Полина, Варвара, Виктория, Василиса, Арина и Мария.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Эмилия Губарева
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