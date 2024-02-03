Магнитная буря накроет Новосибирск в ночь с 4 на 5 февраля 2024

По данным экспертов, изменения в магнитном поле будут заметны уже с 4 на 5 февраля. Максимальная активность магнитной бури придется на промежуток времени с 03:00 до 06:00, после чего к 07:00 утра все восстановится. Во время пика активности она достигнет уровня G1.