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Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Буря накроет регион

Магнитная буря накроет Новосибирск в ночь с 4 на 5 февраля 2024

3 февраля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Буря накроет регион
В ночь с 4 на 5 февраля в Новосибирске ожидается магнитная буря, которая достигнет своего пика к 03:00.

Сегодня ночью в Новосибирске ожидается магнитное возмущение. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным экспертов, изменения в магнитном поле будут заметны уже с 4 на 5 февраля. Максимальная активность магнитной бури придется на промежуток времени с 03:00 до 06:00, после чего к 07:00 утра все восстановится. Во время пика активности она достигнет уровня G1.

Ученые предупреждают о возможных последствиях для организма человека. Людям, страдающим хроническими проблемами со здоровьем сердца и сосудов, следует быть особенно внимательными в этот день.

Осторожно, Солнце: когда новосибирцам ждать магнитных бурь в феврале-2024
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#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева#Магнитная буря#Магнитосфера
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