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Мужчина погиб

Молодой водитель ВАЗ погиб в ДТП с иномаркой на Октябрьском мосту в Новосибирске

3 февраля 2024, 02:15
Фото: ГИБДД региона
Мужчина погиб

В Новосибирске водитель ВАЗ погиб в ДТП с иномаркой на Октябрьском мосту

В ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске погиб водитель ВАЗа, который врезался в иномарку. Подробности сообщили в ГИБДД региона.

25-летний житель Новосибирска погиб в результате столкновения своего автомобиля с иномаркой. Трагическое ДТП произошло на Октябрьском мосту ночью 3 февраля.

По информации представителей Госавтоинспекции Новосибирска, погибший молодой человек находился за рулем ВАЗ-2114 и двигался по встречной полосе, в результате чего столкнулся лоб в лоб с Hyundai Solaris.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства этой трагедии.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Погиб#Октябрьский мост#Эмилия Губарева
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