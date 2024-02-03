Молодой водитель ВАЗ погиб в ДТП с иномаркой на Октябрьском мосту в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:15
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25-летний житель Новосибирска погиб в результате столкновения своего автомобиля с иномаркой. Трагическое ДТП произошло на Октябрьском мосту ночью 3 февраля.
По информации представителей Госавтоинспекции Новосибирска, погибший молодой человек находился за рулем ВАЗ-2114 и двигался по встречной полосе, в результате чего столкнулся лоб в лоб с Hyundai Solaris.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, которые выясняют все обстоятельства этой трагедии.