Обрезали волосы ножом на видео: «скинхеды» избили подростка в Новосибирске

После этого один из участников ударил в лицо лежащего в снегу парня со словами «Ты отписан». Пользователи соцсетей предполагают, что эта фраза из сериала «Слово пацана». На кадрах молодой человек стоял на коленях и извинялся. Видеозапись этого происшествия была опубликована в социальных сетях. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами глаз, многочисленными синяками и травмами на лице.