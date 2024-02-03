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Парня побили

Обрезали волосы ножом на видео: «скинхеды» избили подростка в Новосибирске

3 февраля 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
Парня побили

Полиция начала проверку после избиения школьника в Новосибирске

После жестокого избиения школьника в Новосибирске, полиция проводит проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел вечером 21 января в частном секторе Кировского района города. Группа подростков, называющих себя скинхедами, вызвала 15-летнего Артема (имя изменено) из дома и жестоко избила его, а также облила его глаза перцовой жидкостью и обрезала волосы ножом.

После этого один из участников ударил в лицо лежащего в снегу парня со словами «Ты отписан». Пользователи соцсетей предполагают, что эта фраза из сериала «Слово пацана». На кадрах молодой человек стоял на коленях и извинялся. Видеозапись этого происшествия была опубликована в социальных сетях. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами глаз, многочисленными синяками и травмами на лице.

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Родители Артема решили не обращаться в правоохранительные органы и разобраться с обидчиками самостоятельно. В полиции Atas.info подтвердили данную информацию.

— У нас нет сообщений и заявлений по этому делу. Публикация в Интернете была зарегистрирована полицией в соответствии с установленными процедурами. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту, сотрудники полиции идентифицируют участников и выясняют все обстоятельства происшедшего, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
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