Обрезали волосы ножом на видео: «скинхеды» избили подростка в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Инцидент произошел вечером 21 января в частном секторе Кировского района города. Группа подростков, называющих себя скинхедами, вызвала 15-летнего Артема (имя изменено) из дома и жестоко избила его, а также облила его глаза перцовой жидкостью и обрезала волосы ножом.
После этого один из участников ударил в лицо лежащего в снегу парня со словами «Ты отписан». Пользователи соцсетей предполагают, что эта фраза из сериала «Слово пацана». На кадрах молодой человек стоял на коленях и извинялся. Видеозапись этого происшествия была опубликована в социальных сетях. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами глаз, многочисленными синяками и травмами на лице.
Родители Артема решили не обращаться в правоохранительные органы и разобраться с обидчиками самостоятельно. В полиции Atas.info подтвердили данную информацию.
— У нас нет сообщений и заявлений по этому делу. Публикация в Интернете была зарегистрирована полицией в соответствии с установленными процедурами. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту, сотрудники полиции идентифицируют участников и выясняют все обстоятельства происшедшего, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.