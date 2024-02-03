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Искать пьяных водителей начнут в Новосибирске

Охота на пьяных водителей началась в Новосибирской области

3 февраля 2024, 06:47
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Искать пьяных водителей начнут в Новосибирске
В Новосибирской области началось мероприятие под названием «Нетрезвый водитель», направленное на борьбу с пьяными автомобилистами, сообщили в ГИБДД.

Во время этих рейдов сотрудники ДПС будут выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также нарушителей правил дорожного движения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозят штрафы в размере до 30 тысяч рублей и лишение права управления на период до двух лет.

Если водитель совершает повторное нарушение, ему может быть предъявлена уголовная ответственность. В этом случае ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года.

Рейды по выявлению пьяных водителей продлятся до 5 февраля.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Водитель#Гибдд#Штрафы#ДПС#Эмилия Губарева#Пьяные#Аварии
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