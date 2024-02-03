Охота на пьяных водителей началась в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Во время этих рейдов сотрудники ДПС будут выявлять водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также нарушителей правил дорожного движения.
За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозят штрафы в размере до 30 тысяч рублей и лишение права управления на период до двух лет.
Если водитель совершает повторное нарушение, ему может быть предъявлена уголовная ответственность. В этом случае ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на два года.
Рейды по выявлению пьяных водителей продлятся до 5 февраля.