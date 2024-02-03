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Девушка жива

Поиски пропавшей 15-летней школьницы с гитарой завершили в Новосибирске

3 февраля 2024, 04:03
Фото: ЛизаАлерт
Девушка жива
15-летняя школьница с гитарой, пропавшая в Новосибирске, была найдена волонтерами отряда «Лиза Алерт».

По информации от волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт», девочка была найдена живой. Подробности поиска волонтеры не разглашают.

Напомним, что она исчезла 28 января в Кировском районе Новосибирска. Интересно, что в то же время она продолжала публиковать сообщения в своем телеграм-канале, где она написала, что не хочет возвращаться домой.

«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!», — говорится в сообщении.
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#Общество#Новосибирск#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт#Школьница
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