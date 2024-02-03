Поиски пропавшей 15-летней школьницы с гитарой завершили в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
По информации от волонтеров из поискового отряда «Лиза Алерт», девочка была найдена живой. Подробности поиска волонтеры не разглашают.
Напомним, что она исчезла 28 января в Кировском районе Новосибирска. Интересно, что в то же время она продолжала публиковать сообщения в своем телеграм-канале, где она написала, что не хочет возвращаться домой.
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске!», — говорится в сообщении.