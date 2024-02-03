Пропавшую в Новосибирске мать четверых детей мог похитить уголовник

На записи с камеры видно, как Екатерина выходит из подъезда вместе с неким мужчиной, который надевает ей капюшон и куда-то ее уводит. По словам матери, этот мужчина был знаком с ее дочерью. Его зовут Олег, ему 52 года, и он отбывал наказание за избиение, в результате которого погиб человек, передает КП-Новосибирск.