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Женщина пропала

Пропавшую в Новосибирске мать четверых детей мог похитить уголовник

3 февраля 2024, 07:51
Фото: ЛизаАлерт
Женщина пропала
35-летняя жительница Новосибирска, мать четверых детей, пропала две недели назад: возможно, она была похищена.

В Новосибирске уже две недели идет поиск 35-летней женщины из Ленинского района, Екатерины Понамаревой. Родственники полагают, что она могла быть похищена.

22 января женщина ушла из дома, оставив четверых несовершеннолетних детей и бабушку. Младшему ребенку едва исполнилось полгода. По словам матери пропавшей, в тот день она заехала на маникюр, а затем навестила подругу. После этого ее след просто потерялся. Муж женщины погиб, поэтому она одна воспитывает детей. Сибирячку начали искать.

На записи с камеры видно, как Екатерина выходит из подъезда вместе с неким мужчиной, который надевает ей капюшон и куда-то ее уводит. По словам матери, этот мужчина был знаком с ее дочерью. Его зовут Олег, ему 52 года, и он отбывал наказание за избиение, в результате которого погиб человек, передает КП-Новосибирск.

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Мать нашла его в социальных сетях и написала ему. Олег ответил, что он новый зять женщины и намеревается приехать, чтобы забрать детей и начать новую жизнь с Екатериной. Однако после этого он перестал отвечать на звонки и сообщения. Телефон Екатерины остался дома, и связи с ней нет.

Волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» распространили информацию о пропавшей женщине в сети. Екатерина ростом 152 сантиметра, худощавого телосложения, с окрашенными в белый цвет волосами и голубыми глазами. В момент пропажи она была одета в бежевую куртку, чёрные лосины и бежевые полусапожки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Екатерины Понамаревой, пожалуйста, сообщите по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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