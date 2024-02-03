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Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Водитель была пьяна

Пьяная девушка врезалась в более 10 автомобилей на парковке в Новосибирске

3 февраля 2024, 03:38
Фото: 1MI
Водитель была пьяна
На парковке у многоквартирного дома в Новосибирске произошел инцидент, когда пьяная женщина на внедорожнике протаранила более 10 припаркованных автомобилей. Согласно очевидцам, происшествие случилось 2 февраля около 11 часов вечера на Дмитрия Шмонина, 10/2.

По словам очевидцев, водитель предварительно провела более часа в своем автомобиле, употребляя алкоголь в компании подруги, которая затем убежала. В попытке догнать ее, она сначала за ней побежала, а затем решила использовать машину.

Однако для вождения она была слишком пьяна. Как сообщается в ВК-группе АСТ-54, повреждения получили 12-13 автомобилей.

Машины повредились
Видео: АСТ-54

Один из комментаторов предполагает, что общая стоимость ущерба после этого ночного происшествия составит не менее 2 миллионов рублей. Пока нет официальных комментариев ГИБДД по данному случаю.

Фото: АСТ-54
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#Транспорт#Происшествия#Видео#Новосибирск#ДТП#Авария#Машины#Парковка#Эмилия Губарева
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