Пьяная девушка врезалась в более 10 автомобилей на парковке в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
По словам очевидцев, водитель предварительно провела более часа в своем автомобиле, употребляя алкоголь в компании подруги, которая затем убежала. В попытке догнать ее, она сначала за ней побежала, а затем решила использовать машину.
Однако для вождения она была слишком пьяна. Как сообщается в ВК-группе АСТ-54, повреждения получили 12-13 автомобилей.
Один из комментаторов предполагает, что общая стоимость ущерба после этого ночного происшествия составит не менее 2 миллионов рублей. Пока нет официальных комментариев ГИБДД по данному случаю.