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Вызов был ложным

Ребенок на льду: школьники разыграли по телефону спасателей в Новосибирске

3 февраля 2024, 09:47
Фото: МАСС
Вызов был ложным

В Новосибирске школьники разыграли по телефону спасателей

Дети разыграли спасателей, позвонив на экстренный номер и сообщив о маленьком мальчике, который бродит по льду опасного озера. Подробности сообщили в МАСС.

Вся ситуация началась с того, что якобы старший брат позвонил на оперативный номер и сообщил о маленьком мальчике, который потерялся на ледяном озере. Сотрудники экстренной службы немедленно отправились на помощь. Однако выяснилось, что это была глупая шутка школьников.

«Событие произошло 2 февраля. По информации звонившего, мальчику всего 6 лет и он находится на опасном озере Квадратка. Это место опасно из-за наличия проток и неоднородности льда», — уточнили спасатели.

Пока сотрудники МАСС с полицией ехали на место, оперативный дежурный пытался связаться с заявителем по телефону, чтобы контролировать ситуацию. Однако заявитель либо сбрасывал звонок, либо включал автоответчик.

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По детскому смеху, который услышали спасатели в трубке, им удалось догадаться, что звонок поступил из школы. Рядом с озером находится образовательное учреждение, и вероятно, дети видели, как спасательные службы прибыли на место. Все озеро было тщательно проверено и информация о ребенке на льду не подтвердилась.

Родителей школьников просят провести разъяснительную беседу с детьми о том, какие шалости недопустимы, включая ложные вызовы. Такие действия предусмотрены законом. Время, потраченное на такие ложные вызовы, может быть упущено для реальной помощи тем, кто действительно нуждается в ней.

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#Новосибирск#Дети#Школьники#Спасатели#Опасность#МАСС#Эмилия Губарева
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