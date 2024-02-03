Ребенок на льду: школьники разыграли по телефону спасателей в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Вся ситуация началась с того, что якобы старший брат позвонил на оперативный номер и сообщил о маленьком мальчике, который потерялся на ледяном озере. Сотрудники экстренной службы немедленно отправились на помощь. Однако выяснилось, что это была глупая шутка школьников.
«Событие произошло 2 февраля. По информации звонившего, мальчику всего 6 лет и он находится на опасном озере Квадратка. Это место опасно из-за наличия проток и неоднородности льда», — уточнили спасатели.
Пока сотрудники МАСС с полицией ехали на место, оперативный дежурный пытался связаться с заявителем по телефону, чтобы контролировать ситуацию. Однако заявитель либо сбрасывал звонок, либо включал автоответчик.
По детскому смеху, который услышали спасатели в трубке, им удалось догадаться, что звонок поступил из школы. Рядом с озером находится образовательное учреждение, и вероятно, дети видели, как спасательные службы прибыли на место. Все озеро было тщательно проверено и информация о ребенке на льду не подтвердилась.
Родителей школьников просят провести разъяснительную беседу с детьми о том, какие шалости недопустимы, включая ложные вызовы. Такие действия предусмотрены законом. Время, потраченное на такие ложные вызовы, может быть упущено для реальной помощи тем, кто действительно нуждается в ней.