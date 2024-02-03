Ребенок на льду: школьники разыграли по телефону спасателей в Новосибирске

Родителей школьников просят провести разъяснительную беседу с детьми о том, какие шалости недопустимы, включая ложные вызовы. Такие действия предусмотрены законом. Время, потраченное на такие ложные вызовы, может быть упущено для реальной помощи тем, кто действительно нуждается в ней.