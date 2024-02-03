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Водитель погиб

Стали известны подробности смертельного ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

3 февраля 2024, 08:42
Фото: ГИБДД региона
Водитель погиб

Погибший в Новосибирске в ДТП водитель ВАЗ пытался скрыться от полиции

В Новосибирске на Октябрьском мосту произошло ДТП, в котором погиб молодой водитель, об этом сообщают в ГИБДД.

Смертельная авария случилась ночью 3 февраля. По информации Сиб.фм, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и попытался уйти от автомобиля ГИБДД, который его преследовал.

Примерно в 00:00 часов 24-летний водитель «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого находился водитель 2001 года рождения.

Водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажир иномарки были доставлены в больницу.

В соцсетях новосибирцы сообщали, что машина «летела по встречке со скоростью больше 100 километров». Также это авто не раз видели на улицах города — «водитель часто дрифтовал на дороге».

Молодой водитель ВАЗ погиб в ДТП с иномаркой на Октябрьском мосту в Новосибирске
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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Полиция#Погиб#Октябрьский мост#Эмилия Губарева
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