Стали известны подробности смертельного ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
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Смертельная авария случилась ночью 3 февраля. По информации Сиб.фм, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и попытался уйти от автомобиля ГИБДД, который его преследовал.
Примерно в 00:00 часов 24-летний водитель «ВАЗ» столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого находился водитель 2001 года рождения.
Водитель отечественного автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель и пассажир иномарки были доставлены в больницу.
В соцсетях новосибирцы сообщали, что машина «летела по встречке со скоростью больше 100 километров». Также это авто не раз видели на улицах города — «водитель часто дрифтовал на дороге».