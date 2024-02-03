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Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Диктант пройдет весной

Стало известно, где и когда пройдет акция «Тотальный диктант» в 2024 году

3 февраля 2024, 11:30
Фото: 1MI
Диктант пройдет весной

Главным городом акции «Тотальный диктант-2024» станет Томск, а не Новосибирск

В 2024 году акция «Тотальный диктант» пройдет в Томске, а не в Новосибирске.

Организаторы акции объявили, что главным городом акции в 2024 году будет Томск. Там же автор текста, писательница Анна Матвеева, прочитает свой текст 20 апреля.

Анна Матвеева известна своими романами «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» и «Есть!». Она обещает, что выбранный ею текст для участников акции будет интересным. Писательница очень рада тому, что в 2024 году Томск станет столицей «Тотального диктанта», так как она сама является его поклонницей.

В Новосибирске также будут писать диктант 20 апреля, но количество и местоположение площадок будет объявлено позже.

В Новосибирске объявили столицу «Тотального диктанта-2024»
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#Новосибирск#Тотальный диктант#Эмилия Губарева#Акция#Томск
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