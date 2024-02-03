Стало известно, где и когда пройдет акция «Тотальный диктант» в 2024 году

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Организаторы акции объявили, что главным городом акции в 2024 году будет Томск. Там же автор текста, писательница Анна Матвеева, прочитает свой текст 20 апреля.
Анна Матвеева известна своими романами «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» и «Есть!». Она обещает, что выбранный ею текст для участников акции будет интересным. Писательница очень рада тому, что в 2024 году Томск станет столицей «Тотального диктанта», так как она сама является его поклонницей.
В Новосибирске также будут писать диктант 20 апреля, но количество и местоположение площадок будет объявлено позже.