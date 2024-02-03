Стало известно, где и когда пройдет акция «Тотальный диктант» в 2024 году

Анна Матвеева известна своими романами «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» и «Есть!». Она обещает, что выбранный ею текст для участников акции будет интересным. Писательница очень рада тому, что в 2024 году Томск станет столицей «Тотального диктанта», так как она сама является его поклонницей.