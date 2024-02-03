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Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

Старшеклассник вымогал деньги

Старшеклассник избил из-за денег 13-летнего подростка в новосибирской школе

3 февраля 2024, 08:54
Фото: Изображение Midjourney
Старшеклассник вымогал деньги

Бастрыкин проверит избиение старшеклассником подростка в новосибирской школе

Старшеклассник избил подростка в новосибирской школе: в дело вмешался Бастрыкин. Подробности сообщили в СУ СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем вымогательства, произошедшим в одной из школ Новосибирска.

В январе текущего года старшеклассник напал на 13-летнего мальчика с целью получить деньги. Пострадавшему была необходима медицинская помощь.

Результаты предварительного расследования будут переданы Бастрыкину начальником Следственного комитета по Новосибирской области Евгением Долгалевым. Центральный аппарат ведомства будет следить за выполнением поручения и ходом расследования.

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#Новосибирск#Дети#Нападение#Эмилия Губарева#Александр Бастрыкин
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