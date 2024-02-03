Старшеклассник избил из-за денег 13-летнего подростка в новосибирской школе

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем вымогательства, произошедшим в одной из школ Новосибирска.
В январе текущего года старшеклассник напал на 13-летнего мальчика с целью получить деньги. Пострадавшему была необходима медицинская помощь.
Результаты предварительного расследования будут переданы Бастрыкину начальником Следственного комитета по Новосибирской области Евгением Долгалевым. Центральный аппарат ведомства будет следить за выполнением поручения и ходом расследования.