Учителя информатики из Новосибирска обвиняют в совращении шестиклассницы

В Новосибирске 59-летнего педагога подозревают в совращении 13-летней школьницы. Однако его коллеги не верят в это и отзываются о нем только положительно. Учителям трудно поверить, что человек с таким долгим стажем мог совершить подобные действия. Они уверены, что следствие разберется в этом случае и вынесет справедливый вердикт.