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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Учитель мог приставать к школьнице

Учителя информатики из Новосибирска обвиняют в совращении шестиклассницы

3 февраля 2024, 11:38
Фото: 1MI
Учитель мог приставать к школьнице
В Новосибирске возбуждено дело против учителя информатики, которого обвиняют в сексуальных действиях с шестиклассницей.

В Новосибирске 59-летнего педагога подозревают в совращении 13-летней школьницы. Однако его коллеги не верят в это и отзываются о нем только положительно. Учителям трудно поверить, что человек с таким долгим стажем мог совершить подобные действия. Они уверены, что следствие разберется в этом случае и вынесет справедливый вердикт.

Мать пострадавшей девочки, воспитывающая ее в одиночку, не сомневается в виновности педагога. Она обратилась в полицию с заявлением в ноябре 2023 года. Мужчина обвиняется в извращенных действиях в отношении школьницы, которую он якобы пригласил к себе домой и совершил над ней преступное посягательство, пишет Infopro54.

По данному факту начато уголовное расследование, сообщают СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Подробности выясняются.

Старшеклассник избил из-за денег 13-летнего подростка в новосибирской школе
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#Образование#Новосибирск#Дети#Уголовное дело#Педагог#Эмилия Губарева#Следствие#Обвинение#18+
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