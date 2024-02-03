Учителя информатики из Новосибирска обвиняют в совращении шестиклассницы

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Новосибирске 59-летнего педагога подозревают в совращении 13-летней школьницы. Однако его коллеги не верят в это и отзываются о нем только положительно. Учителям трудно поверить, что человек с таким долгим стажем мог совершить подобные действия. Они уверены, что следствие разберется в этом случае и вынесет справедливый вердикт.
Мать пострадавшей девочки, воспитывающая ее в одиночку, не сомневается в виновности педагога. Она обратилась в полицию с заявлением в ноябре 2023 года. Мужчина обвиняется в извращенных действиях в отношении школьницы, которую он якобы пригласил к себе домой и совершил над ней преступное посягательство, пишет Infopro54.
По данному факту начато уголовное расследование, сообщают СМИ, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Подробности выясняются.