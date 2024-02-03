Восемь остановок оборудуют навесами в Новосибирске — власти ищут подрядчика

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:54
Департамент инвестиций Новосибирска объявил о том, что принимает заявки на конкурсное строительство остановочных навесов и павильонов для дорожных сервисов на восьми остановках города. На каждом пункте планируется установить от двух до четырех навесов.
Согласно условиям инвестиционного договора, компания-подрядчик, победившая в конкурсе, должна будет создать и разместить остановочные навесы, а также один павильон для дорожного сервиса за свой или привлеченный капитал.
Точное количество навесов будет определено после проведения конкурса. Прием заявок начался 2 февраля в 10:00 и продлится до 4 марта.