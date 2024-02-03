atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Власти ищут подрядчика

Восемь остановок оборудуют навесами в Новосибирске — власти ищут подрядчика

3 февраля 2024, 03:52
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Власти ищут подрядчика

Подрядчиков для установки остановочных навесов ищут в Новосибирске

В Новосибирске объявлен конкурс на установку остановочных навесов и павильонов на восьми остановочных пунктах.

Департамент инвестиций Новосибирска объявил о том, что принимает заявки на конкурсное строительство остановочных навесов и павильонов для дорожных сервисов на восьми остановках города. На каждом пункте планируется установить от двух до четырех навесов.

Согласно условиям инвестиционного договора, компания-подрядчик, победившая в конкурсе, должна будет создать и разместить остановочные навесы, а также один павильон для дорожного сервиса за свой или привлеченный капитал.

Точное количество навесов будет определено после проведения конкурса. Прием заявок начался 2 февраля в 10:00 и продлится до 4 марта.

12 улиц в Новосибирске отремонтируют за 790 млн рублей — чем известны подрядчики
Узнать подробнее
Читайте также:
Подрядчика для ремонта теплотрассы после коммунальной аварии ищут в НовосибирскеПодрядчиков для ремонта 12 улиц ищут в НовосибирскеПодрядчика на продление улицы Кирова ищут в Новосибирске за 33 млн рублей
#Транспорт#Новосибирск#Конкурс#Эмилия Губарева#Подрядчик#Остановка
Подпишитесь
«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
Вчера, 06:13
В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер
Вчера, 09:19
Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни
Вчера, 03:52
На завершение реконструкции музея Кондратюка в Новосибирске выделят более 28 млн
Вчера, 03:28
Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске
Вчера, 07:41
Названы районы Новосибирска, где больше всего подорожало вторичное жилье
Вчера, 06:28