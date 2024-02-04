Более 1 млрд рублей заплатили новосибирцы по требованиям судебных приставов

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
Как сообщили изданию BFM-Новосибирск в Федеральной службе судебных приставов три последних года отмечается рост взысканной задолженности по алиментам на 31%. При этом до 2022 года взыскивали только задолженность с неплательщиков, которые постоянно нарушали сроки выплат. В 2021 году сумма, взысканная по алиментам, составила 761,7 млн рублей.
Начиная с 2022 года, когда взыскания стали направлять не только злостным неплательщикам, а всем, у кого есть задолженность, сумма составила 945,7 млн рублей. В прошедшем году в связи с неуплатой алиментов было возбуждено 1115 дел. К неплательщикам применяют такие меры, как запрет и ограничение регистрационных действий в недвижимости и автотранспорта, а также другого движимого имущества.
Тем не менее, даже эти меры не решают всех проблем. В Новосибирской области неплательщик алиментов задолжал детям-тройняшкам более 3 млн рублей.