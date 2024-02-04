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Published Сегодня, 03:09

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Updated Сегодня, 03:12

Судебные приставы в 2023 году взыскивали алименты со всех неплательщиков.

Более 1 млрд рублей заплатили новосибирцы по требованиям судебных приставов

4 февраля 2024, 03:09
Фото: 1MI
Судебные приставы в 2023 году взыскивали алименты со всех неплательщиков.
Сумма долгов по алиментам, которую взыскали приставы в Новосибирской области составила почти 1 млрд рублей — в 2023 году приставы изменили практику взыскания, если в 2022 году требования о взыскании направляли только злостным неплательщикам, то в 2023 взыскание получили все неплательщики.

Как сообщили изданию BFM-Новосибирск в Федеральной службе судебных приставов три последних года отмечается рост взысканной задолженности по алиментам на 31%. При этом до 2022 года взыскивали только задолженность с неплательщиков, которые постоянно нарушали сроки выплат. В 2021 году сумма, взысканная по алиментам, составила 761,7 млн рублей.

Начиная с 2022 года, когда взыскания стали направлять не только злостным неплательщикам, а всем, у кого есть задолженность, сумма составила 945,7 млн рублей. В прошедшем году в связи с неуплатой алиментов было возбуждено 1115 дел. К неплательщикам применяют такие меры, как запрет и ограничение регистрационных действий в недвижимости и автотранспорта, а также другого движимого имущества.

Горе-отец из Новосибирской области задолжал тройняшкам алименты на 3 млн рублей
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Тем не менее, даже эти меры не решают всех проблем. В Новосибирской области неплательщик алиментов задолжал детям-тройняшкам более 3 млн рублей.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Алименты#Ольга Храмушкина
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