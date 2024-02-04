Более 1 млрд рублей заплатили новосибирцы по требованиям судебных приставов

Начиная с 2022 года, когда взыскания стали направлять не только злостным неплательщикам, а всем, у кого есть задолженность, сумма составила 945,7 млн рублей. В прошедшем году в связи с неуплатой алиментов было возбуждено 1115 дел. К неплательщикам применяют такие меры, как запрет и ограничение регистрационных действий в недвижимости и автотранспорта, а также другого движимого имущества.