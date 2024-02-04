Детеныш мартышек Диана родился в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Увидеть мартышек Диана можно в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило в «Тропическом павильоне». Своим названием эти небольшие мартышки обязаны белому полумесяцу на лбу — именно за него этот вид назвали именем римской богини Дианы.
В природе вид обитает на небольшом по площади ареале — в джунглях Западной Африки на территории Гвинеи, Кот-д’Ивуара и Ганы близ Атлантического побережья. В неволе вид размножается очень редко, во всем мире в зоопарках рождается не более 10 детенышей мартышек Диана в год.
В 2024 году в зоопарке произошло уже несколько пополнений — родились детеныши усеми видов животных, в том числе, у пингвинов Гумбольдта, у тайр, у красноруких тамаринов и игрунков Жоффруа.