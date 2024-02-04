Детеныш мартышек Диана родился в Новосибирском зоопарке

В природе вид обитает на небольшом по площади ареале — в джунглях Западной Африки на территории Гвинеи, Кот-д’Ивуара и Ганы близ Атлантического побережья. В неволе вид размножается очень редко, во всем мире в зоопарках рождается не более 10 детенышей мартышек Диана в год.