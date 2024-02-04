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Мартышки диана — любимцы посетителей зоопарка.

Детеныш мартышек Диана родился в Новосибирском зоопарке

4 февраля 2024, 05:12
Фото: Сайт Новосибирского зоопарка zoonovosib.ru
Мартышки диана — любимцы посетителей зоопарка.
У черно-белых мартышек с белым полумесяцем на лбу появился малыш, все члены стаи проявляют к нему интерес, но держатся на расстоянии, чтобы не разозлить самку, — сообщает пресс-служба зоопарка.

Увидеть мартышек Диана можно в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило в «Тропическом павильоне». Своим названием эти небольшие мартышки обязаны белому полумесяцу на лбу — именно за него этот вид назвали именем римской богини Дианы.

В природе вид обитает на небольшом по площади ареале — в джунглях Западной Африки на территории Гвинеи, Кот-д’Ивуара и Ганы близ Атлантического побережья. В неволе вид размножается очень редко, во всем мире в зоопарках рождается не более 10 детенышей мартышек Диана в год.

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В 2024 году в зоопарке произошло уже несколько пополнений — родились детеныши усеми видов животных, в том числе, у пингвинов Гумбольдта, у тайр, у красноруких тамаринов и игрунков Жоффруа.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Ольга Храмушкина
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