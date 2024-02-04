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Снос здания ДК им. Клары Цеткин в Новосибирске.

Историческое здание ДК Клары Цеткин отправили под снос в Новосибирске

4 февраля 2024, 08:14
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Снос здания ДК им. Клары Цеткин в Новосибирске.
На месте здания, построенного в 1936 году и известного новосибирцам как ДК им. Клары Цеткин, остались развалины — машины вывозят строительный мусор с территории.

Как сообщает издание vn.ru, работы по сносу здания на ул. Котовского, 19 начались еще в конце прошлого года. Согласно паспорту объекта, этот дом культуры площадью 3924,5 кв. метров начали сносить 18 декабря прошлого года, работы будут завершены в этом году 1 апреля.

По словам новосибирского художника Владимира Авдеева, с этим зданием у него связано много детских воспоминаний — в ДК Клары Цеткин работал его отец, а сам Владимир занимался в изо-студии. По его словам, статус аварийного зданию присвоили в 2005 году, тогда шел ремонт театра «На левом берегу», в процессе ремонта здание стало аварийным. В 2009 году был разработан проект реконструкции, который не был реализован по причине отсутствия средств, добавил Владимир Авдеев.

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О том, что здание ДК все же будет снесено, стало известно в 2019 году. Долгое время ДК имени Клары Цеткин, построенное как клуб-столовая для жителей соцгорода и рабочих завода «Сибкомбайн», было центром культурной жизни района. Перед войной столовая была перестроена в зрительный зал со сценой и в военные годы здесь выступал эвакуированный из Ленинграда оркестр Ленинградской филармонии.

Здание несколько раз страдало от пожаров, крупнейший случился в 80-е годы. После него Дом культуры значительно перестроили, в результате, от исторической постройки довоенного времени осталось не так много. Тем не менее, жителям близлежащих домов жаль расставаться со зданием, которое они считали историческим центром этого района. Здесь работало более 40 творческих коллективов, многие из которых позже стали известны на всю страну.

Но до реконструкции ДК им. Клары Цеткин так и не дошло, а могло бы быть еще одно историческое здание в городе, ведь в Новосибирске их не так много.

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Также новосибирцы неоднозначно восприняли решение властей снести гаражи у ТЦ «Аура».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Архитектура#Снос#Ольга Храмушкина
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