Историческое здание ДК Клары Цеткин отправили под снос в Новосибирске

Здание несколько раз страдало от пожаров, крупнейший случился в 80-е годы. После него Дом культуры значительно перестроили, в результате, от исторической постройки довоенного времени осталось не так много. Тем не менее, жителям близлежащих домов жаль расставаться со зданием, которое они считали историческим центром этого района. Здесь работало более 40 творческих коллективов, многие из которых позже стали известны на всю страну.