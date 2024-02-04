Как сносят ДК Клары Цеткин в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой

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В первых числах февраля рабочие начали демонтаж здания бывшего ДК имени Клары Цеткин в Ленинском районе Новосибирска. Здание, построенное в стиле конструктивизм в 1933 году, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн», числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии.
Аварийным здание признали в 2008 году, но долгое время городские власти говорили, что дом культуры будет реконструирован.
В годы Великой Отечественной войны в зале дома культуры выступали артисты ленинградской филармонии, давал спектакли театр «Красный факел». Долгое время, вплоть до признания строения аварийным, тут располагался театр «На левом берегу».
Охранного статуса конструктивистская постройка не имела. Несколько лет назад начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский заявил, что никакой исторической ценности здание не имеет, но муниципалитет тратит на его содержание в законсервированном состоянии 5 млн рублей ежегодно.
Конкурс на снос здания мэрия объявила в декабре прошлого года. Первоначально планировалось потратить на демонтаж 25 млн рублей. В итоге победитель аукциона, ООО «Эверест» предложило выполнить все работы почти в десять раз дешевле, за 2,695 млн рублей.
ООО «Эверест» должно полностью демонтировать двухэтажное здание общей площадью 3924,5 квадратных метра, вывести весь строительный мусор, засыпать котлован и разровнять площадку.
До конца 2024 года мэрия планирует создать зеленую зону на месте снесенного здания. Об этом в четверг, 1 февраля, заявил начальник муниципального управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук. Но никаких подробностей он не привел.
В 2018 году было частично разрушено здание кинотетра «Металлист», находящееся неподалеку и тоже входившее в состав соцгородка завода «Сибкомбайн». Собственник, сторительная компания «Новый мир Химметалл», начал снос строения, освобождая место для возведения многоэтажного жилого комплекса. Это стало одним из крупнейших скандалов в сфере охраны памятников в Новосибирске.
Новосибирск называют одной из столиц конструктивизма. В городе более 90 объектов, построенных в этом стиле, 50 из них относятся к мировому архитектурному наследию. При этом многие здания не имеют охранного статуса и постепенно разрушаются.