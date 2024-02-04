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Левое крыло здания уже сравняли с землей

Как сносят ДК Клары Цеткин в Новосибирске: 10 фото прощания с эпохой

4 февраля 2024, 09:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Левое крыло здания уже сравняли с землей
Старейший дом культуры Новосибирска пустили под ковш экскаватора. Он был центром притяжения нескольких поколений жителей Левобережья

В первых числах февраля рабочие начали демонтаж здания бывшего ДК имени Клары Цеткин в Ленинском районе Новосибирска. Здание, построенное в стиле конструктивизм в 1933 году, как фабрика-кухня для соцгорода завода «Сибкомбайн», числится на балансе муниципалитета и много лет находится в аварийном состоянии.

Фабрика-кухня здесь просуществовала недолго. Уже в 1936 году тут работал рабочий клуб, получивший имя немецкой коммунистки.Фабрика-кухня здесь просуществовала недолго. Уже в 1936 году тут работал рабочий клуб, получивший имя немецкой коммунистки.
Фабрика-кухня здесь просуществовала недолго. Уже в 1936 году тут работал рабочий клуб, получивший имя немецкой коммунистки.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Аварийным здание признали в 2008 году, но долгое время городские власти говорили, что дом культуры будет реконструирован.

Стоимость реконструкции оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.Стоимость реконструкции оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.
Стоимость реконструкции оценивалась в сумму в районе 450 млн рублей. Однако в итоге деньги из бюджета так и не были выделены.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В годы Великой Отечественной войны в зале дома культуры выступали артисты ленинградской филармонии, давал спектакли театр «Красный факел». Долгое время, вплоть до признания строения аварийным, тут располагался театр «На левом берегу».

Через кружки и творческие коллективы, базировавшиемя в «Кларушке», так ласково называли ДК местные жители, прошли тысячи жителей Левобережья.Через кружки и творческие коллективы, базировавшиемя в «Кларушке», так ласково называли ДК местные жители, прошли тысячи жителей Левобережья.
Через кружки и творческие коллективы, базировавшиемя в «Кларушке», так ласково называли ДК местные жители, прошли тысячи жителей Левобережья.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Охранного статуса конструктивистская постройка не имела. Несколько лет назад начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский заявил, что никакой исторической ценности здание не имеет, но муниципалитет тратит на его содержание в законсервированном состоянии 5 млн рублей ежегодно.

Здание действительно было сильно перестроено в послевоенные годы, и не соотвествует полностью первоначальному проекту.Здание действительно было сильно перестроено в послевоенные годы, и не соотвествует полностью первоначальному проекту.
Здание действительно было сильно перестроено в послевоенные годы, и не соотвествует полностью первоначальному проекту.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Конкурс на снос здания мэрия объявила в декабре прошлого года. Первоначально планировалось потратить на демонтаж 25 млн рублей. В итоге победитель аукциона, ООО «Эверест» предложило выполнить все работы почти в десять раз дешевле, за 2,695 млн рублей.

ООО «Эверест» ранее неоднократно получало госконтракты за счет демпинга, однако часть из них остались невыполнены, часть завершена со штрафами.ООО «Эверест» ранее неоднократно получало госконтракты за счет демпинга, однако часть из них остались невыполнены, часть завершена со штрафами.
ООО «Эверест» ранее неоднократно получало госконтракты за счет демпинга, однако часть из них остались невыполнены, часть завершена со штрафами.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

ООО «Эверест» должно полностью демонтировать двухэтажное здание общей площадью 3924,5 квадратных метра, вывести весь строительный мусор, засыпать котлован и разровнять площадку.

Согласно условиям конкурса, все работы должны быть завершены к 1 апреля. Но договор с ООО «Эверест» подписан до конца 2024 года.Согласно условиям конкурса, все работы должны быть завершены к 1 апреля. Но договор с ООО «Эверест» подписан до конца 2024 года.
Согласно условиям конкурса, все работы должны быть завершены к 1 апреля. Но договор с ООО «Эверест» подписан до конца 2024 года.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

До конца 2024 года мэрия планирует создать зеленую зону на месте снесенного здания. Об этом в четверг, 1 февраля, заявил начальник муниципального управления по благоустройству общественных пространств Вадим Полещук. Но никаких подробностей он не привел.

Редакция Atas.Info направила в муниципалитет официальный запрос, чтобы прояснить детали дальнейшей судьбы этого земельного участка.Редакция Atas.Info направила в муниципалитет официальный запрос, чтобы прояснить детали дальнейшей судьбы этого земельного участка.
Редакция Atas.Info направила в муниципалитет официальный запрос, чтобы прояснить детали дальнейшей судьбы этого земельного участка.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

В 2018 году было частично разрушено здание кинотетра «Металлист», находящееся неподалеку и тоже входившее в состав соцгородка завода «Сибкомбайн». Собственник, сторительная компания «Новый мир Химметалл», начал снос строения, освобождая место для возведения многоэтажного жилого комплекса. Это стало одним из крупнейших скандалов в сфере охраны памятников в Новосибирске.

«Металлисту» удалось избежать участи ДК Клары Цеткин благодаря активному вмешательству общественности и оперативному приданию постройке государственного охранного статуса.«Металлисту» удалось избежать участи ДК Клары Цеткин благодаря активному вмешательству общественности и оперативному приданию постройке государственного охранного статуса.
«Металлисту» удалось избежать участи ДК Клары Цеткин благодаря активному вмешательству общественности и оперативному приданию постройке государственного охранного статуса.
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Новосибирск называют одной из столиц конструктивизма. В городе более 90 объектов, построенных в этом стиле, 50 из них относятся к мировому архитектурному наследию. При этом многие здания не имеют охранного статуса и постепенно разрушаются.

Так здание выглядело в 1932 году, на финальном этапе строительства.Так здание выглядело в 1932 году, на финальном этапе строительства.
А так в 70-е годы прошлого века.А так в 70-е годы прошлого века.
Так здание выглядело в 1932 году, на финальном этапе строительства.
Фото: nsk-kraeved.ru
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#Новосибирск#Артем Шершнев#Фото#История#Снос#Конструктивизм#ДК
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