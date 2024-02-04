Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей

По условиям аукциона, встреча пройдет в Москве. Герой может отказаться от встречи с победителем без объяснения причин. При этом все собранные средства не вернут, их направят на благотворительность. Ориентировочная длительность встречи — час. Всего было сделано девять ставок, начальная цена — 20 тысяч рублей.