Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
По условиям аукциона, встреча пройдет в Москве. Герой может отказаться от встречи с победителем без объяснения причин. При этом все собранные средства не вернут, их направят на благотворительность. Ориентировочная длительность встречи — час. Всего было сделано девять ставок, начальная цена — 20 тысяч рублей.
Справка
Никита Кологривый родом из Новосибирска. На площадке аукциона сказано, что актер известен по ролям в трилогии о Бендере режиссера Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В производстве находятся проекты с участием актера: «Комбинация», «Последний Богатырь. Наследие», «Момент Истины».
Ранее на той же площадке была продана встреча с другим актером сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Леон Кемстач, сыгравший Пальто, собрал 450 тысяч рублей.
Кологривый успел запомниться участием в ряде скандалов, которые спровоцировал своими заявлениями. В последнем выпуске проекта «Закрытый показ» актер на эмоциях покинул съемочную площадку.
Также Кологривый раскритиковал в интервью родной Новосибирск.