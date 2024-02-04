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Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей

Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей

4 февраля 2024, 14:32
Фото: кадр из «Подкаста №1» / Youtube.com
Личную встречу с актером Никитой Кологривым продали на благотворительном аукционе Meet for Charity за 550 тысяч рублей. Собранные средства будут направлены в фонд «Чистые Души».

По условиям аукциона, встреча пройдет в Москве. Герой может отказаться от встречи с победителем без объяснения причин. При этом все собранные средства не вернут, их направят на благотворительность. Ориентировочная длительность встречи — час. Всего было сделано девять ставок, начальная цена — 20 тысяч рублей.

Справка

Никита Кологривый родом из Новосибирска. На площадке аукциона сказано, что актер известен по ролям в трилогии о Бендере режиссера Игоря Зайцева, Левиса в сериале «Оффлайн», Геры в сериале «Два холма», Емели в фильме «По щучьему велению» и Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В производстве находятся проекты с участием актера: «Комбинация», «Последний Богатырь. Наследие», «Момент Истины».

Ранее на той же площадке была продана встреча с другим актером сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Леон Кемстач, сыгравший Пальто, собрал 450 тысяч рублей.

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Кологривый успел запомниться участием в ряде скандалов, которые спровоцировал своими заявлениями. В последнем выпуске проекта «Закрытый показ» актер на эмоциях покинул съемочную площадку.

Также Кологривый раскритиковал в интервью родной Новосибирск.

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#Культура#Новосибирск#Скандал#Благотворительность#Аукцион#Слово пацана#Никита Кологривый#Алёна Рогонова
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