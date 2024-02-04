atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

До высшей оценке не дотянула ни одна глазная клиника Новосибирска

Названы лучшие глазные клиники в Новосибирске

4 февраля 2024, 15:39
Фото: Николай Русанов / 1MI
До высшей оценке не дотянула ни одна глазная клиника Новосибирска

Составлен топ-5 лучших глазных клиник в Новосибирске

Сервис 2ГИС назвал топ-5 лучших глазных клиник в Новосибирске, основываясь на отзывах пациентов.

Лучшую оценку получили офтальмологические центры «Глазка» (4,8 балла из 5), «Омикрон» (4,6), «Эксимер Kids» (4,5), Клиника профессора Лантуха (4,5), DOK.Клиника Пузыревского (4,4).

Как правило, пользователи оценивают профессионализм врачей, техническое оснащение клиники. Также пациентам важна вежливость, комфортная запись на прием, способы оплаты.

Обнародован народный рейтинг худших больничных стационаров Новосибирска
Узнать подробнее

Ранее новосибирцы составили список худших продуктовых магазинов, где они столкнулись с хамством продавцов и неприемлемыми условиями.

Еще посмотрите рейтинг гастрокортов города — новосибирцы назвали их минусы и плюсы.

Читайте также:
В рейтинг лучших работодателей в Новосибирске вошли 44 компанииХолодные унитазы и грубый персонал: новосибирцы составили рейтинг худших детсадовТОП-5 самых худших городских поликлиник в Новосибирске — народный рейтинг 2ГИС
#Новосибирск#Здоровье#Рейтинг#2ГИС#Алёна Рогонова#Омикрон#Глазка#Офтальмологические центры#Глазные клиники
Подпишитесь
«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
2 февраля, 06:13
В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер
2 февраля, 09:19
Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни
2 февраля, 03:52
На завершение реконструкции музея Кондратюка в Новосибирске выделят более 28 млн
2 февраля, 03:28
Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске
2 февраля, 07:41
Названы районы Новосибирска, где больше всего подорожало вторичное жилье
2 февраля, 06:28