Названы лучшие глазные клиники в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Лучшую оценку получили офтальмологические центры «Глазка» (4,8 балла из 5), «Омикрон» (4,6), «Эксимер Kids» (4,5), Клиника профессора Лантуха (4,5), DOK.Клиника Пузыревского (4,4).
Как правило, пользователи оценивают профессионализм врачей, техническое оснащение клиники. Также пациентам важна вежливость, комфортная запись на прием, способы оплаты.
Ранее новосибирцы составили список худших продуктовых магазинов, где они столкнулись с хамством продавцов и неприемлемыми условиями.
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