Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Первые шаги по запуску скоростной электрички «Омск — Новосибирск» будут сделаны уже в 2024 году, сообщил изданию РИА «Омск-Информ» вице-губернатор Курманов.
«Это тема федерального значения. В этом году организуем встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководством РЖД, где и поднимем этот вопрос» — рассказал глава минтранса.
В сентябре 2019 годе по этому маршруту уже был произведен тестовый запуск скоростного поезда. Тогда это был электропоезд Сименс, проект не был реализован.
В Новосибирске на «Лыжню России» запустят бесплатную электричку.