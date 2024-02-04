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Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»

Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»

4 февраля 2024, 16:29
Из Омска в Новосибирск планируют запустить скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщил вице-губернатор Омской области Динар Курманов. Преодолеть расстояние в 600 км от Новосибирска до Омска можно будет за 6 часов.

Первые шаги по запуску скоростной электрички «Омск — Новосибирск» будут сделаны уже в 2024 году, сообщил изданию РИА «Омск-Информ» вице-губернатор Курманов.

«Это тема федерального значения. В этом году организуем встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и руководством РЖД, где и поднимем этот вопрос» — рассказал глава минтранса.

В сентябре 2019 годе по этому маршруту уже был произведен тестовый запуск скоростного поезда. Тогда это был электропоезд Сименс, проект не был реализован.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Электричка#Ольга Храмушкина
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