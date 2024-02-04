Перелом носа получил тренер на матче КХЛ после удара шайбой

Травму Александр Завьялов тренер ХК «Сибирь» получил во время домашнего матча Фонбет — КХЛ с «Амуром» после того, как шайба попала ему в лицо. Журналистам о травме сообщил и. о. главного тренера клуба «Сибирь» Сергей Кривокрасов, как сообщается в группе ВК «Инцидент Новосибирск». В этом матче «Сибирь» выиграла со счетом 4:3 после серии буллитов.



«Даже кровь тренер пустил, отдал все силы. Пришлось ему со сломанным носом тренировать. Можно так сказать, что эта победа досталась нам немалой кровью», — сказал Кривокрасов.

В Восточной конференции «Сибирь» занимает 10-е место, набрав 55 очков в 59 матчах. На 4 очка «Сибирь» опережает новосибирская команда «Нефтехимик», которая находится на восьмом месте. Следующий матч команды «Сибирь» пройдет завтра 5 февраля с «Ак Барсом», он состоится в Казани.