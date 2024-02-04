Россия вводит частичный запрет на импорт бананов из Эквадора — крупнейшего поставщика

Вероятно, запрет на ввоз бананов вызовет очередной рост цен в российских магазинах на эти плоды. Ранее общественник подсчитал, что за шесть лет цены на бананы в Новосибирске выросли в четыре раза. Если в 2018 году желтые плоды можно было купить за 40 рублей за килограмм, то сейчас нужно приготовить 160 рублей.