atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

За шесть лет цены на бананы в России выросли в четыре раза

Россия вводит частичный запрет на импорт бананов из Эквадора — крупнейшего поставщика

4 февраля 2024, 08:48
Фото: Антон Засимов / 1MI
За шесть лет цены на бананы в России выросли в четыре раза

Россия вводит частичный запрет на импорт бананов из Эквадора

С 5 февраля Россия вводит частичный запрет на импорт бананов из Эквадора. Россельхознадзор выявил в партиях пяти крупных сельхозпредприятий страны многоядную муху-горбатку.

В связи с этим будут приостановлены поставки бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.

В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер, — говорится в заявлении пресс-службы Россельхознадзора.

Также с 9 февраля вводится полный запрет на ввоз гвоздик из Эквадора. В них специалисты обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, — сказано в сообщении ведомства.

Вероятно, запрет на ввоз бананов вызовет очередной рост цен в российских магазинах на эти плоды. Ранее общественник подсчитал, что за шесть лет цены на бананы в Новосибирске выросли в четыре раза. Если в 2018 году желтые плоды можно было купить за 40 рублей за килограмм, то сейчас нужно приготовить 160 рублей.

Новосибирцы возмутились ценами на бананы — как они изменились за 6 лет
Узнать подробнее

31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о намерении передать США старую военную технику России. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что технику запрещено передавать третьей стороне без согласия России.

Читайте также:
«Золотой» фрукт: насколько подорожали бананы в НовосибирскеВ Новосибирске растут в цене бананы: что происходит?Импортные яйца из Турции и Азербайджана не добрались до Новосибирска
#Экономика#Новосибирск#Россия#Импорт#Россельхознадзор#Бананы#Рост цен#Эквадор#Алёна Рогонова#Эмбарго
Подпишитесь
«Почему он не сидит?»: в Совете отцов раскритиковали режиссера «Мастера и Маргариты»
2 февраля, 06:13
В Новосибирске создают «сибирские Лужники» — где появится спортивный кластер
2 февраля, 09:19
Сбежавшая в Германию новосибирская поэтесса Гольдина рассказала о сложной жизни
2 февраля, 03:52
На завершение реконструкции музея Кондратюка в Новосибирске выделят более 28 млн
2 февраля, 03:28
Синоптик рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске
2 февраля, 07:41
Названы районы Новосибирска, где больше всего подорожало вторичное жилье
2 февраля, 06:28