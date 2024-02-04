Россия вводит частичный запрет на импорт бананов из Эквадора — крупнейшего поставщика

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
В связи с этим будут приостановлены поставки бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений.
В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер, — говорится в заявлении пресс-службы Россельхознадзора.
Также с 9 февраля вводится полный запрет на ввоз гвоздик из Эквадора. В них специалисты обнаружили западный (калифорнийский) цветочный трипс.
Наибольшее количество обнаружений карантинных объектов выявляется в цветочной продукции происхождением из Эквадора, — сказано в сообщении ведомства.
Вероятно, запрет на ввоз бананов вызовет очередной рост цен в российских магазинах на эти плоды. Ранее общественник подсчитал, что за шесть лет цены на бананы в Новосибирске выросли в четыре раза. Если в 2018 году желтые плоды можно было купить за 40 рублей за килограмм, то сейчас нужно приготовить 160 рублей.
31 января президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил о намерении передать США старую военную технику России. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что технику запрещено передавать третьей стороне без согласия России.