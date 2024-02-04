Слякоть и мокрый снег. В Новосибирске обещают потепление на следующей неделе

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
По информации сервиса «Гисметео», дневные колебания температуры составят от 0 до -3 градусов, максимальные ночные — до -8 градусов. В пятницу и субботу, 9 и 10 февраля, прогнозируют сильные осадки с усилением ветра до 16 метров в секунду.
Аналогичный прогноз дает сервис «Яндес.Погода». При этом в ночь на воскресенье, 11 февраля, прогнозируют резкое похолодание до -18 градусов. В дневные часы будет не особо теплее. Воздух должен погреться до -15 градусов. Неделя будет облачной.
Центр погоды «Фобос» не строит длительных планов. До четверга, 8 февраля, прогнозные ожидания совпадают с вышеназванными сервисами.
Согласно информации синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ночь на 5 февраля в Новосибирске столбики термометров покажут -5…-7 градусов, днем — -2…-4 градуса. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Будет идти небольшой снег. На дорогах местами гололедица.
Ранее начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова рассказала, стоит ли ждать раннюю весну в Новосибирске.