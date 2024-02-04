Слякоть и мокрый снег. В Новосибирске обещают потепление на следующей неделе

По информации сервиса «Гисметео», дневные колебания температуры составят от 0 до -3 градусов, максимальные ночные — до -8 градусов. В пятницу и субботу, 9 и 10 февраля, прогнозируют сильные осадки с усилением ветра до 16 метров в секунду.