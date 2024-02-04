Сотрудники ГИБДД разыскивают ночных дрифтеров возле старого аэропорта в Новосибирке

«Эти дрифтёры и летом достали, и зимой. Каждую рабочую неделю, начиная с 21:00 до 4:30, гоняют на кольце старого аэропорта» — пишут жители дома 2/2 по ул. Аэропорт. В группе «АСТ-54» в ВК появилась видеозапись ночных виражей, которые устраивают новосибирцы на машинах, переоборудованных для дрифтинга и стритрейсинга.