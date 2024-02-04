Сотрудники ГИБДД разыскивают ночных дрифтеров возле старого аэропорта в Новосибирке

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:50
Updated Сегодня, 05:50
«Эти дрифтёры и летом достали, и зимой. Каждую рабочую неделю, начиная с 21:00 до 4:30, гоняют на кольце старого аэропорта» — пишут жители дома 2/2 по ул. Аэропорт. В группе «АСТ-54» в ВК появилась видеозапись ночных виражей, которые устраивают новосибирцы на машинах, переоборудованных для дрифтинга и стритрейсинга.
По словам очевидцев, количество машин, участвующих в заездах иногда достигает девяти — шум от гонок и виражей мешает спать. При этом жалобы по номеру 112 не привели к прекращению шума по ночам.
Жители новостроек предложили оборудовать этот участок видеокамерами, а также установить лежачие полицейские. В пресс-службе госавтоинспекции сообщили, что автомобили ГИБДД будут дежурить на этом участке по ночам.
Дрифтующий «Мерседес» протаранил автомойку в Новосибирске.