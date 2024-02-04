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Стритрейсинг на автомоибилях.

Сотрудники ГИБДД разыскивают ночных дрифтеров возле старого аэропорта в Новосибирке

4 февраля 2024, 05:48
Фото: Элина Турышева / 1MI
Стритрейсинг на автомоибилях.
Дрифтеры не дают спать жителям домов у старого Аэропорта, сообщают подписчики в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД, на этом участке будет вестись дежурство.

«Эти дрифтёры и летом достали, и зимой. Каждую рабочую неделю, начиная с 21:00 до 4:30, гоняют на кольце старого аэропорта» — пишут жители дома 2/2 по ул. Аэропорт. В группе «АСТ-54» в ВК появилась видеозапись ночных виражей, которые устраивают новосибирцы на машинах, переоборудованных для дрифтинга и стритрейсинга.

По словам очевидцев, количество машин, участвующих в заездах иногда достигает девяти — шум от гонок и виражей мешает спать. При этом жалобы по номеру 112 не привели к прекращению шума по ночам.

Жители новостроек предложили оборудовать этот участок видеокамерами, а также установить лежачие полицейские. В пресс-службе госавтоинспекции сообщили, что автомобили ГИБДД будут дежурить на этом участке по ночам.

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