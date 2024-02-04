Тепло стремительно ворвется: синоптики сделали прогноз на весну-2024 в Новосибирске

По данным Яндекс.Погоды, смоделированным на основании наблюдений за последние 10 лет, начало марта в Новосибирске еще будет похоже на мягкую зиму. Всю первую декаду будет облачно, дневная температура ожидается в районе 5-7 градусов мороза. Но уже во второй декаде воздух в городе начнет заметно прогреваться, днем столбик термометра может подниматься до отметки -1 градус. В третьей декаде дневные показания термометра переместятся в плюсовую зону, польют дожди, в конце месяца ожидается до +4 градусов, хотя по ночам температура будет опускаться до 2-3 градусов мороза.