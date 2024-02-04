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В конце апреля-2023 Новосибирск был залит лужами на фоне сугробов

Тепло стремительно ворвется: синоптики сделали прогноз на весну-2024 в Новосибирске

4 февраля 2024, 03:47
Фото: Артем Шершнев / atas.info
В конце апреля-2023 Новосибирск был залит лужами на фоне сугробов
Весна будет ранней, бурной, но с небольшим количеством солнечных дней. Изучаем прогноз погоды на предстоящие месяцы

Последний месяц зимы начался с заметного потепления. На следующей неделе синоптики и вовсе обещают, что столбик термометра днем будет колебаться в районе отток 3-4 градуса ниже ноля. Весь февраль в Новосибирской области температура будет выше климатической нормы. И хотя в середине месяца еще возможно похолодание, у многих сибиряков уже возникло ощущение скорого прихода весны. Смотрим, что обещают нам эксперты одного из ведущих российских метеоресурсов.

По данным Яндекс.Погоды, смоделированным на основании наблюдений за последние 10 лет, начало марта в Новосибирске еще будет похоже на мягкую зиму. Всю первую декаду будет облачно, дневная температура ожидается в районе 5-7 градусов мороза. Но уже во второй декаде воздух в городе начнет заметно прогреваться, днем столбик термометра может подниматься до отметки -1 градус. В третьей декаде дневные показания термометра переместятся в плюсовую зону, польют дожди, в конце месяца ожидается до +4 градусов, хотя по ночам температура будет опускаться до 2-3 градусов мороза.

Фото: yandex.ru/pogoda

В апреле заморозков уже не ожидается, температура и днем, и ночью будет плюсовой. Уже к середине месяца воздух днем прогреется до 8 градусов тепла, а в конце третьей декады столбик термометра достигнет отметки +15 градусов. Во второй половине месяца возможны частные дожди, а небо будет затянуто облаками в течение всего апреля. За весь месяц ожидается только три солнечных дня.

О том, как выглядел Новосибирск в последние дни апреля в 2023 году, смотрите в нашем фоторепортаже.

Растаявший Новосибирск: смотрим фото весеннего кошмара с улиц города
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Фото: yandex.ru/pogoda

Первомай, по прогнозам синоптиков, мы отпразднуем под дождем, но к середине месяца температура достигнет уже почти летних +19 градусов, правда, потом возможно похолодание, опять пройдут дожди, но от зимы уже не останется ни следа.

Фото: yandex.ru/pogoda
1 мая 2023 года Обское водохранилище оставалось скованным льдом
Видео: Артем Шершнев / atas.info
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