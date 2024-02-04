Три грузовика превратились в груду железа и загорелись при ДТП — погиб водитель

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Как рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Барабинский» Геннадий Ильин, 67-летний водитель за рулем грузовика «МАН» ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на «встречку», где столкнулся с фуры «ДАФ». От удара «ДАФ» также выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «МАН» с 43-летним водителем за рулем.
Водитель автомобиля «ДАФ» скончался, его личность устанавливается. 43-летний водитель автомобиля «МАН» госпитализирован.
На участке аварии действует реверсивное движение.