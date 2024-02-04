Три грузовика превратились в груду железа и загорелись при ДТП — погиб водитель

Как рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Барабинский» Геннадий Ильин, 67-летний водитель за рулем грузовика «МАН» ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на «встречку», где столкнулся с фуры «ДАФ». От удара «ДАФ» также выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «МАН» с 43-летним водителем за рулем.