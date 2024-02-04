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Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

На участке аварии временно действует реверсивное движение.

Три грузовика превратились в груду железа и загорелись при ДТП — погиб водитель

4 февраля 2024, 09:20
Фото: 1MI
На участке аварии временно действует реверсивное движение.

Три фуры столкнулись и загорелись на новосибирской трассе — есть жертвы

4 февраля около 11:20 в Барабинском районе Новосибирской области столкнулись три грузовика. От удара произошло возгорание. Один из водителей погиб, еще один в больнице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону. ДТП произошло на 1123 км автодороги Р-254.

Как рассказал начальник ОГИБДД МО МВД России «Барабинский» Геннадий Ильин, 67-летний водитель за рулем грузовика «МАН» ехал со стороны Омска в сторону Новосибирска, выехал на «встречку», где столкнулся с фуры «ДАФ». От удара «ДАФ» также выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем «МАН» с 43-летним водителем за рулем.

Фото: кадр из видео Госавтоинспекции по Новосибирской области

Водитель автомобиля «ДАФ» скончался, его личность устанавливается. 43-летний водитель автомобиля «МАН» госпитализирован.

На участке аварии действует реверсивное движение.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Грузовик#Алёна Рогонова#Бабинский район#Госавтоинспекция
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