В Новосибирске в начале февраля 40 домов снова остались без отопления

Дома на ул. Титова, Крашенинникова, Станиславского остались без тепла 3 февраля в связи с плановыми отключениями. Общее число объектов, попавших под плановые отключения — 126, в том числе, 40 многоквартирных домов, все они находятся в Ленинском районе. Без горячей воды остаются более 130 объектов.