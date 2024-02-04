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Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В Новосибирске в домах на левом берегу снова холодные батареи.

В Новосибирске в начале февраля 40 домов снова остались без отопления

4 февраля 2024, 03:54
Фото: 1MI
В Новосибирске в домах на левом берегу снова холодные батареи.
Как сообщают на муниципальном сайте систем жизнеобеспечения, несколько десятков домов остались без отопления на левом берегу Новосибирска в результате плановых отключений и проверок работы систем отопления.

Дома на ул. Титова, Крашенинникова, Станиславского остались без тепла 3 февраля в связи с плановыми отключениями. Общее число объектов, попавших под плановые отключения — 126, в том числе, 40 многоквартирных домов, все они находятся в Ленинском районе. Без горячей воды остаются более 130 объектов.

Отключения потребовались для проверки работы систем отопления и своевременного выявления дефектов на теплосетях.

На левом берегу Новосибирска на сутки отключат отопление — список домов
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Отключения отопления на сутки в плановом порядке проводились в конце января после коммунальных аварий в ряде районов Новосибирска.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Отопление#Ольга Храмушкина
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