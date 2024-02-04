В Новосибирске в начале февраля 40 домов снова остались без отопления

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Published Сегодня, 03:54
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Дома на ул. Титова, Крашенинникова, Станиславского остались без тепла 3 февраля в связи с плановыми отключениями. Общее число объектов, попавших под плановые отключения — 126, в том числе, 40 многоквартирных домов, все они находятся в Ленинском районе. Без горячей воды остаются более 130 объектов.
Отключения потребовались для проверки работы систем отопления и своевременного выявления дефектов на теплосетях.
Отключения отопления на сутки в плановом порядке проводились в конце января после коммунальных аварий в ряде районов Новосибирска.