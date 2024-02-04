«Выход там»: Александр Гордон выгнал Никиту Кологривого со съемок передачи

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Всё началось, когда приглашенные эксперты приступили к обсуждению фильма.
— Что вы увидели в этом фильме? Про что кино? — спросил Гордон.
— Я считаю, что кино про наше сознание и про наш быт. И про последствия, которые в нашем быту возникают из-за междоусобиц, из-за определенной нужды, — начал свои рассуждения Кологривый.
Гордон ответил, что если бы услышал от друга такую рецензию на фильм, то бы точно не стал бы его смотреть.
— Вы в трех словах хотите? Мы же на шоу. Хотите, я вам в трех словах всю передачу расскажу? — парировал актер.
— Вы хотите поссориться сразу? Это я могу, — сказал Гордон.
— Я уже это делаю.
— Я хочу вам объяснить вам простую вещь: в этой программе я ведущий, я определяю, что для этой программы хорошо, а что скверно. Если вы согласны — отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит, — поставил ультиматум ведущий.
— Спасибо. Могу уйти? Я с вами диалог не найду, — сказал Кологривый.
— Выход там, — поставил точку Гордон.
— Увидимся у меня в гостях, — не унимался актер.
— Вряд ли я приду, — ответил телеведущий.
— Какой ты хороший, смелый такой, — бросил актер, уходя.
29-летний актер Никита Кологривый родом из Новосибирска. Получил популярность после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Успел попасть в серию скандалов из-за своих громких заявлений в адрес коллег.