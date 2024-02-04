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Никита Кологривый

«Выход там»: Александр Гордон выгнал Никиту Кологривого со съемок передачи

4 февраля 2024, 11:19
Фото: кадр из передачи «Закрытый показ» / 1tv.ru
Никита Кологривый

Александр Гордон выгнал Никиту Кологривого со съемок передачи «Закрытый показ»

Александр Гордон и Никита Кологривый не нашли общий язык на съемках передачи «Закрытый показ» на Первом канале, и актер был вынужден покинуть шоу. Фрагмент вошел в итоговый выпуск передачи, посвященной фильму «Подельники» Евгения Григорьева.

Всё началось, когда приглашенные эксперты приступили к обсуждению фильма.

— Что вы увидели в этом фильме? Про что кино? — спросил Гордон.

— Я считаю, что кино про наше сознание и про наш быт. И про последствия, которые в нашем быту возникают из-за междоусобиц, из-за определенной нужды, — начал свои рассуждения Кологривый.

Гордон ответил, что если бы услышал от друга такую рецензию на фильм, то бы точно не стал бы его смотреть.

— Вы в трех словах хотите? Мы же на шоу. Хотите, я вам в трех словах всю передачу расскажу? — парировал актер.

— Вы хотите поссориться сразу? Это я могу, — сказал Гордон.

— Я уже это делаю.

— Я хочу вам объяснить вам простую вещь: в этой программе я ведущий, я определяю, что для этой программы хорошо, а что скверно. Если вы согласны — отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит, — поставил ультиматум ведущий.

— Спасибо. Могу уйти? Я с вами диалог не найду, — сказал Кологривый.

— Выход там, — поставил точку Гордон.

— Увидимся у меня в гостях, — не унимался актер.

— Вряд ли я приду, — ответил телеведущий.

— Какой ты хороший, смелый такой, — бросил актер, уходя.

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29-летний актер Никита Кологривый родом из Новосибирска. Получил популярность после роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Успел попасть в серию скандалов из-за своих громких заявлений в адрес коллег.

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