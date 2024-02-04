«Выход там»: Александр Гордон выгнал Никиту Кологривого со съемок передачи

— Я хочу вам объяснить вам простую вещь: в этой программе я ведущий, я определяю, что для этой программы хорошо, а что скверно. Если вы согласны — отвечайте на мой вопрос, если нет — вас никто не держит, — поставил ультиматум ведущий.