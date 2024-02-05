20 пьяных водителей поймали в Новосибирске за 4 дня

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Сотрудники ГИБДД выявили 20 водителей с признаками алкогольного опьянения. Из них 12 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. У семерых водителей установили состояние опьянения. Еще один нетрезвый водитель задержан повторно. Ему грозит уголовная ответственность по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, или лишение свободы до 2 лет с лишением прав на управление автомобилем до 3 лет (ст. 264.1 УК РФ).