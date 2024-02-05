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20 пьяных водителей поймали в Новосибирске за 4 дня

20 пьяных водителей поймали в Новосибирске за 4 дня

5 февраля 2024, 07:38
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
С 2 по 5 февраля в Новосибирске прошли рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщает отдел пропаганды городской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД выявили 20 водителей с признаками алкогольного опьянения. Из них 12 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. У семерых водителей установили состояние опьянения. Еще один нетрезвый водитель задержан повторно. Ему грозит уголовная ответственность по ст. 264 прим. 1 УК РФ.

За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, или лишение свободы до 2 лет с лишением прав на управление автомобилем до 3 лет (ст. 264.1 УК РФ).

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#Происшествия#Новосибирск#Нарушение#Штраф#Алкогольное опьянение#Административный штраф#Алёна Рогонова#Лишение свободы#Уголовная ответственность
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