20 пьяных водителей поймали в Новосибирске за 4 дня

За управление автомобилем в состоянии опьянения грозит административный штраф 30 тысяч рублей и лишение права управлять транспортными от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, или лишение свободы до 2 лет с лишением прав на управление автомобилем до 3 лет (ст. 264.1 УК РФ).