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«Дочка» СГК заплатит жительнице Новосибирска 270 тысяч рублей за разбитый автомобиль

«Дочка» СГК заплатит жительнице Новосибирска 270 тысяч рублей за разбитый автомобиль

5 февраля 2024, 09:51
Фото: 1MI
АО «Сибэко» выплатит жительнице Новосибирска 270 тысяч рублей за разбитый автомобиль. Такое решение приняла апелляционная инстанция Новосибирского областного суда, оставив без изменения решение Центрального районного суда Новосибирска.

Суд первой инстанции постановил возместить больше 270 тысяч рублей за поврежденный автомобиль «Тойота Ист», сообщает 5 февраля пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Осенью 2022 года сотрудники АО «Сибэко» проводили аварийный ремонт теплотрассы на улице Зыряновской в Октябрьском районе. Коммунальщики не установили освещение, и автомобиль врезался в ограждение дорожных работ.

Машина получила повреждения.

Справка

В 2018 году контрольный пакет АО «Сибэко» («Сибирская энергетическая компания») купила СГК («Сибирская генерирующая компания»).

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Автомобиль#Теплотрасса#Дорожные работы#Аварийный ремонт#Сибэко#Алёна Рогонова
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