«Дочка» СГК заплатит жительнице Новосибирска 270 тысяч рублей за разбитый автомобиль

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Published Сегодня, 09:51
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Updated Сегодня, 09:55
Суд первой инстанции постановил возместить больше 270 тысяч рублей за поврежденный автомобиль «Тойота Ист», сообщает 5 февраля пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Осенью 2022 года сотрудники АО «Сибэко» проводили аварийный ремонт теплотрассы на улице Зыряновской в Октябрьском районе. Коммунальщики не установили освещение, и автомобиль врезался в ограждение дорожных работ.
Машина получила повреждения.
Справка
В 2018 году контрольный пакет АО «Сибэко» («Сибирская энергетическая компания») купила СГК («Сибирская генерирующая компания»).