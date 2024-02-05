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Общественник желает проверки «горячего» бара

«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»

5 февраля 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Общественник желает проверки «горячего» бара

Новосибирский общественник Майоров призвал СК проверить Nebar после секс-оргии

Недавно Новосибирск всколыхнула видеозапись из развлекательного заведения Nebar. На нем бармен и другие посетители могли заниматься сексом прямо на столиках и ходить в обнаженном виде. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров относится к данному инциденту крайне отрицательно.

По словам общественника, он уже получил множество писем от возмущенных сибиряков.

«Мне пишут люди. Задают вопросы журналисты. И суть только одна: почему этот пресловутый Nebar не закроют? Как можно устраивать подобные мерзости в общественном месте? Именно общественном, а не на „закрытой“ вечеринке для своих. Это происходит в общественной плоскости», — подчеркнул Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.
«Придурков — на СВО»: новосибирцы требуют закрыть бар из-за публичного секса
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Зайти в подобный бар может любой человек, что негативно повлияет на его психику. Общественник высказался по решению проблемы крайне категорично.

«Такие заведения нужно закрывать. Куда смотрят прокуратура и Следственный комитет? Это четкий состав преступления, нужно на это быстро реагировать. Пусть зайдут и посмотрят, что там делается», — заявил Сергей Майоров.

Напомним, что в Новосибирске может произойти мероприятие, аналогичное «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Однако организаторы уже закрыли доступ к любой информации и приглашают через систему инвайтов.

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#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Секс#Александр Ляхов#Союз отцов#Сергей Майоров
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