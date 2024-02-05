«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
По словам общественника, он уже получил множество писем от возмущенных сибиряков.
«Мне пишут люди. Задают вопросы журналисты. И суть только одна: почему этот пресловутый Nebar не закроют? Как можно устраивать подобные мерзости в общественном месте? Именно общественном, а не на „закрытой“ вечеринке для своих. Это происходит в общественной плоскости», — подчеркнул Сергей Майоров в беседе с Atas.Info.
Зайти в подобный бар может любой человек, что негативно повлияет на его психику. Общественник высказался по решению проблемы крайне категорично.
«Такие заведения нужно закрывать. Куда смотрят прокуратура и Следственный комитет? Это четкий состав преступления, нужно на это быстро реагировать. Пусть зайдут и посмотрят, что там делается», — заявил Сергей Майоров.
Напомним, что в Новосибирске может произойти мероприятие, аналогичное «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой. Однако организаторы уже закрыли доступ к любой информации и приглашают через систему инвайтов.