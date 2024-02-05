«Это преступление»: глава Союза отцов потребовал закрыть Nebar из-за «обнаженки»

Новосибирский общественник Майоров призвал СК проверить Nebar после секс-оргии

Недавно Новосибирск всколыхнула видеозапись из развлекательного заведения Nebar. На нем бармен и другие посетители могли заниматься сексом прямо на столиках и ходить в обнаженном виде. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров относится к данному инциденту крайне отрицательно.