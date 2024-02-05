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Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

Фестиваль проходит в Новосибирске с 2016 года

«Город эскимосов» -2024: полная программа фестиваля иглу в Новосибирске

5 февраля 2024, 06:04
Фото: vk.com/survive_igloo
Фестиваль проходит в Новосибирске с 2016 года
В феврале 2024 года на льду Новосибирского водохранилища пройдет традиционный фестиваль-состязание по строительству снежных иглу. Рассказываем все подробности о фестивале

Фестиваль по строительству традиционных жилищ эскимосов иглу из снежных блоков в формате соревнования проходит в Новосибирске с 2016 года. С каждым годом он привлекает все больше участников из разных городов. О том, как стать участником фестиваля, в нашем материале.

Где и когда пройдет фестиваль «Город эскимосов»-2024

Фестиваль пройдет 17 февраля на льду Новосибирского водохранилища, в районе пляжа «Бумеранг» рядом с парком парка «У моря Обского» в Советском районе Новосибирска. Проезд до остановки «ПКиО У моря Обского» автобусом 45, маршрутками 5 (от метро Студенческая), 48 (Академгородок), 115 (Краснообск) и на маршрутном такси 327 (Бердск).

Подробная схема, как добраться до места проведения фестиваля и где припарковать автомобиль, опубликована здесь.

Начало фестиваля в 12.00.

Как стать участником фестиваля

В первую очередь, необходимо собрать команду единомышленников, хотя правила позволяют принимать участие в состязании даже команде из одного человека. Состязания проходят в нескольких номинациях: команда в составе 1-2 участников, команда в составе 3 участников, команда в составе 4 участников, команда в составе 5 и более участников.

Необходима обязательная регистрация по ссылке. По состоянию на утро 5 февраля зарегистрировано уже 257 команд.

Регистрация на месте возможна с 11.00 до 11.50, но организаторы настоятельно просят сделать это заблаговременно онлайн.

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Что взять с собой на фестиваль

При строительстве иглу один из главных инструментов — пила ножовка большая с самым крупным зубом. Не менее 30 см. Если группа большая — то пил надо 2-3. Пилами предстоит выпиливать снежные блоки для постройки домика.

Еще понадобится небольшая ножовка для подрубки снега уже при постройке иглу, лопата для снега, санки или рыбацкое корыто для перевозки снежных блоков, веревка для разметки иглу длиной 2-3 метра.

Обязательно нужно захватить с собой термосы с чаем или кофе и еду, чтобы можно было перекусить. Ну и конечно, одеться по погоде — на открытом пространстве может быть значительно холоднее, чем в городе.

Ну, а подробную видеоинструкцию, как правильно построить иглу, можно посмотреть здесь.

Какие правила на фестивале и как определяют победителя

Основное для победы — максимальная площадь пола иглу. Все бонусы и штрафы вычитаются именно от нее. Время на строительство — 2.5 часа. Все что свыше — штраф -0.25 м² за каждые 10 минут просрочки.

Иглу считается построенной в том случае, если выполняются общеизвестные правила и форма возведения купола иглу, минимальный зачетный внутренний диаметр 1,5 м, наличие входа, достаточного для проникновения внутрь судьи.

После постройки нужно заделать все щели. Любая щель, найденная судьей — штраф -0.25 м².

Если в команде есть девушки и команда не более 4 человек, за каждую девушку положен бонус — +0.3 м². Дети до 14ти лет входят в состав команды, получают грамоты и значки, но на категорию команды не влияют, так что их можно регистрировать сколько угодно.

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#Новосибирск#2024#Фестиваль иглу#Город эскимосов#Пляж Бумеранг#Парк У моря Обского
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