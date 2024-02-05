Контракт на строительство «монастырского» сквера расторгли в Новосибирске

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Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск МАУ «Горзеленхоз» к индивидуальной предпринимательнице Дарье Богдашевой о расторжении контракта на благоустройство сквера на улице Фадеева в Калининском районе Новосибирска. Согласно документу, ИП Богдашева в срок до 15 сентября 2023 года должна была выполнить комплекс работ по созданию зеленой зоны.
Сумма муниципального контракта составила 7 092 777 рублей при начальной стоимости аукциона 8 014 863 рублей.
«Ответчиком в подтверждение выполнение работ представлены акты на сумму 1 046 838,65 рублей, что составляет 14,75% от общего объема работ, подлежащих к выполнению подрядчиком», — говорится в решении суда.
Дизайн-проект, разработанный архитектурными бюро Вячеслава Никольского и SolArt, предполагал «создание образа монастырского сада, так как будущий сквер расположен рядом с Храмом во имя святого великомученика Георгия Победоносца». Основу зеленых насаждений должны были составлять яблоня ягодная и роза майская. Кроме того, подрядчик должен был обустроить пешеходные тропинки, установить лавочки, урны и систему освещения.
По данным системы СПАРК, в 2022-23 годах ИП Богдашева Дарья Юрьевна заключила 22 государственных контракта, связанных со строительными и ремонтными работами. Общая сумма договоров превысила 27 млн рублей. При этом 11 договоров впоследствии были расторгнуты, еще два контракта были выполнены с уплатой подрядчиком неустойки за несоблюдение условий договора. Большая часть контрактов была заключена с муниципальными школами и детскими садами. Так же в числе заказчиков Богдашевой числятся региональное управление Роспотребнадзора, ГУФСИН России по Новосибирской области и главк МВД.