atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

Водитель грузовика погиб в лобовом ДТП на новосибирской трассе

На новосибирской трассе грузовики столкнулись грузовики — один водитель погиб

5 февраля 2024, 03:05
Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

Водитель грузовика погиб в лобовом ДТП на новосибирской трассе

4 февраля около 22:30 в Чулымском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

На 1345 км автодороги Р-254 «Иртыш» 63-летний водитель за рулем грузовика «Мерседес Актрос» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «Фредлайнер» с 42-летним водителем за рулем. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области. Авария произошла при движении со стороны Новосибирска в сторону Омска.

Водитель фуры «Мерседес» скончался по дороге в больницу.

Названы самые опасные дороги в Новосибирске по рейтингу ДТП
Узнать подробнее

В тот же день около 11:20 в Барабинском районе на трассе столкнулись три фуры, произошло возгорание. Один водитель погиб на месте, второй госпитализирован.

Читайте также:
Три грузовика превратились в груду железа и загорелись при ДТП — погиб водительСтали известны подробности смертельного ДТП на Октябрьском мосту в НовосибирскеМолодой водитель ВАЗ погиб в ДТП с иномаркой на Октябрьском мосту в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Смерть#Трасса#Грузовик#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Личную встречу с Никитой Кологривым продали с аукциона за 550 тысяч рублей
Вчера, 14:32
Слякоть и мокрый снег. В Новосибирске обещают потепление на следующей неделе
Вчера, 16:13
Новосибирск и Омск соединит скоростной поезд «Ласточка»
Вчера, 16:29
Выходные у школьников в Новосибирске: как отдыхают дети в феврале 2024
Сегодня, 00:07
Контракт на строительство «монастырского» сквера расторгли в Новосибирске
Сегодня, 02:53
Стоит ли сеять по лунному календарю — отвечают агроном и садовод-любитель
Сегодня, 02:10