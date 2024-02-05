На новосибирской трассе грузовики столкнулись грузовики — один водитель погиб

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
На 1345 км автодороги Р-254 «Иртыш» 63-летний водитель за рулем грузовика «Мерседес Актрос» выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком «Фредлайнер» с 42-летним водителем за рулем. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области. Авария произошла при движении со стороны Новосибирска в сторону Омска.
Водитель фуры «Мерседес» скончался по дороге в больницу.
В тот же день около 11:20 в Барабинском районе на трассе столкнулись три фуры, произошло возгорание. Один водитель погиб на месте, второй госпитализирован.