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Новосибирец погиб в ДТП, поссорившись на свадьбе с женой

Новосибирец погиб в ДТП, поссорившись на свадьбе с женой

5 февраля 2024, 04:43
Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В ночь на 3 февраля с левого берега на Октябрьский мост вылетела «Лада» — за рулем был 25-летний мужчина. Он летел по «встречке» и врезался в «Хендай Солярис», в котором находились 22-летний и 23-летний парни.

Водитель «Лады» погиб. Как сообщает «КП-Новосибирск», перед этим он был на свадьбе у друзей, где поссорился с женой.

Свадьбу отмечали на улице Горского, 8. Как сообщила родственница погибшего, парень ранее не был в том районе и просто перепутал дорогу.

Погибший сам недавно женился. По словам очевидцев, после праздника супруги должны были поехать домой на такси, но поссорились. Муж был нетрезв, но сел за руль и поехал.

Находившиеся в «Хендае» водитель и пассажир находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Свадьба#Пострадавшие#Погибший#Ссора#Алёна Рогонова
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