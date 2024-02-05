Новосибирец погиб в ДТП, поссорившись на свадьбе с женой

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Водитель «Лады» погиб. Как сообщает «КП-Новосибирск», перед этим он был на свадьбе у друзей, где поссорился с женой.
Свадьбу отмечали на улице Горского, 8. Как сообщила родственница погибшего, парень ранее не был в том районе и просто перепутал дорогу.
Погибший сам недавно женился. По словам очевидцев, после праздника супруги должны были поехать домой на такси, но поссорились. Муж был нетрезв, но сел за руль и поехал.
Находившиеся в «Хендае» водитель и пассажир находятся в реанимации в тяжелом состоянии.