Новосибирский экс-депутат Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:14
Информация о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» появилось на сайте ФСБ. Поводом стала причастность Пономарева к украинскому объединению «Легион Свобода России»**.
Илью Пономарева обвиняют по статьям «госизмена в форме перехода на сторону противника», «участие в террористической организации», «призывы к терроризму» и «призывы к антигосударственной деятельности».
Отметим, что сейчас Пономарев находится на Украине. Ранее он неоднократно призывал к беспорядкам и радикальным действиям, также выступал против спецоперации.
*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**организация признана террористической и запрещена на территории РФ