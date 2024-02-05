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Бывший депутат признан иноагентом и экстремистом

Новосибирский экс-депутат Пономарев* стал фигурантом дела о госизмене

5 февраля 2024, 05:10
Фото: telegram-канал Пономарева*
Бывший депутат признан иноагентом и экстремистом

Дело о госизмене возбудили в отношении новосибирского экс-депутата Пономарева*

Бывшего новосибирского депутата Илью Пономарева* обвиняют в Госизмене. Ранее политик сбежал на Украину и вступил в организацию, запрещенную на территории РФ.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» появилось на сайте ФСБ. Поводом стала причастность Пономарева к украинскому объединению «Легион Свобода России»**.

Илью Пономарева обвиняют по статьям «госизмена в форме перехода на сторону противника», «участие в террористической организации», «призывы к терроризму» и «призывы к антигосударственной деятельности».

Отметим, что сейчас Пономарев находится на Украине. Ранее он неоднократно призывал к беспорядкам и радикальным действиям, также выступал против спецоперации.

*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**организация признана террористической и запрещена на территории РФ

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#Политика#Новосибирск#Россия#Уголовное дело#ФСБ#Алина Гурицкая
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