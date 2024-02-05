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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Новосибирский зоопарк передал четыре пары глухарей Королевству Бахрейн

Новосибирский зоопарк передал четыре пары глухарей Королевству Бахрейн

5 февраля 2024, 06:48
Фото: Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк отправил четыре пары глухарей в Королевство Бахрейн. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба зоопарка.

Первую партию передали в ноябре 2023 года, вторую — в январе 2024-го. Птиц перевозили на самолете в сопровождении специалистов Россельхознадзора. Сначала из Новосибирска в Москву, оттуда птиц доставили в Бахрейн.

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Восемь молодых птиц вылупились в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Глухари хорошо перенесли дорогу, сейчас идет адаптация.

Для Новосибирского зоопарка это первое сотрудничество с Бахрейном.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Новосибирский зоопарк#Сотрудничество#Алёна Рогонова
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