Новосибирский зоопарк передал четыре пары глухарей Королевству Бахрейн

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Первую партию передали в ноябре 2023 года, вторую — в январе 2024-го. Птиц перевозили на самолете в сопровождении специалистов Россельхознадзора. Сначала из Новосибирска в Москву, оттуда птиц доставили в Бахрейн.
Восемь молодых птиц вылупились в экспериментальном хозяйстве зоопарка на базе Карасукского научного стационара. Глухари хорошо перенесли дорогу, сейчас идет адаптация.
Для Новосибирского зоопарка это первое сотрудничество с Бахрейном.