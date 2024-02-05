Новосибирцам рассказали, когда лучше всего приобретать квартиру

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Приобретать жилье лучше всего именно сейчас, потому что пока продолжает действовать программа льготной ипотеки со ставкой в 8%. Ее планируется свернуть во второй половине 2024 года.
«Благодаря стагнации вторичного рынка недвижимости выгодно приобретать жилье за наличные. Продавцы предлагают существенный дисконт. Если квартира покупается на ипотечные средства, то откладывать тоже не рекомендуется, поскольку стоимость будет ниже», — рассказала «Новым Известиям» генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.
В нынешних условиях выгоднее приобрести квартиру в строящемся ЖК по льготной ипотеке, либо на вторичном рынке с дисконтом в 10-15%.
Напомним, что эксперты заявили о росте цен на недвижимость.