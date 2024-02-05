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Updated Сегодня, 13:00

Эксперт рассказал о выгодных условиях покупки квартиры в Новосибирске

Новосибирцам рассказали, когда лучше всего приобретать квартиру

5 февраля 2024, 13:00
Фото: 1MI

Эксперт рассказал о выгодных условиях покупки квартиры в Новосибирске

Сейчас на вторичном рынке жилья наблюдается стагнация. Тем не менее, новосибирцы еще могут приобрести квартиру на выгодных условиях.

Приобретать жилье лучше всего именно сейчас, потому что пока продолжает действовать программа льготной ипотеки со ставкой в 8%. Ее планируется свернуть во второй половине 2024 года.

«Благодаря стагнации вторичного рынка недвижимости выгодно приобретать жилье за наличные. Продавцы предлагают существенный дисконт. Если квартира покупается на ипотечные средства, то откладывать тоже не рекомендуется, поскольку стоимость будет ниже», — рассказала «Новым Известиям» генеральный директор АН «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

В нынешних условиях выгоднее приобрести квартиру в строящемся ЖК по льготной ипотеке, либо на вторичном рынке с дисконтом в 10-15%.

Напомним, что эксперты заявили о росте цен на недвижимость.

Какое жилье стоит покупать сейчас — эксперты заявляют о большом росте цен на квартиры
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#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Жилье#Квартиры#Александр Ляхов
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