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Хорошую и удобную одежду необязательно приобретать в бутиках

Осознанное потребление: забайкальский имиджмейкер рассказала о пользе секонд-хендов

5 февраля 2024, 14:00
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Хорошую и удобную одежду необязательно приобретать в бутиках

Экологично и дешево: забайкальцам рассказали о важной роли секонд-хендов

Секонд-хенды в России набирают все большую популярность. Связано это не только с дешевизной и доступностью, но и экологичным трендом.

Как рассказала zrtk.ru имиджмейкер Елена Лончакова, одной из главных целей секонд-хендов является осознанное потребление.

«Это экологично. Представьте, сколько тратится электроэнергии и сколько идет выбросов в экологию. Только для производства одной красной футболки. Поэтому человек здесь выбирает осознанно и с пользой», — считает Елена Лончакова.

Для того, чтобы начать жить в позитивном тренде, нужно продумать свой образ и подобрать эксклюзивный комплект одежды. Это избавит как от ненужных покупок, так и даст новую жизнь продукции.

Напомним, что новосибирский стилист рассказала о модных трендах начала года.

Микрошорты и металлик: новосибирский стилист рассказала о главных трендах 2024
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#Культура#Общество#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Одежда#Александр Ляхов
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