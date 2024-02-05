Осознанное потребление: забайкальский имиджмейкер рассказала о пользе секонд-хендов

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Как рассказала zrtk.ru имиджмейкер Елена Лончакова, одной из главных целей секонд-хендов является осознанное потребление.
«Это экологично. Представьте, сколько тратится электроэнергии и сколько идет выбросов в экологию. Только для производства одной красной футболки. Поэтому человек здесь выбирает осознанно и с пользой», — считает Елена Лончакова.
Для того, чтобы начать жить в позитивном тренде, нужно продумать свой образ и подобрать эксклюзивный комплект одежды. Это избавит как от ненужных покупок, так и даст новую жизнь продукции.
Напомним, что новосибирский стилист рассказала о модных трендах начала года.