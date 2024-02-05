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Президент Казахстана принял отставку правительства

5 февраля 2024, 17:19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны, подписав соответствующий указ. Документ был опубликован на официальном сайте президента. Причина отставки кабмина не уточняется.

Временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Роман Скляр, который ранее занимал должность первого заместителя главы правительства. Об этом пишет RTVI.

В указе отмечается, что члены правительства будут продолжать свою работу до назначения нового состава кабинета министров.

Решение об отставке кабинета министров было принято за два дня до расширенного заседания правительства с участием президента. Ожидается, что на данном мероприятии, запланированном на 7 февраля, будут обсуждены результаты социально-экономического развития страны за 2023 год и поставлены основные задачи на будущий период.

С начала 2022 года кабмином руководил Алихан Смаилов, который был назначен после январских беспорядков. Тогда же был изменен состав правительства. В марте 2023 года Смаилов стал премьер-министром.

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