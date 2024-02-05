Президент Казахстана принял отставку правительства

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Временно исполнять обязанности премьер-министра Казахстана будет Роман Скляр, который ранее занимал должность первого заместителя главы правительства. Об этом пишет RTVI.
В указе отмечается, что члены правительства будут продолжать свою работу до назначения нового состава кабинета министров.
Решение об отставке кабинета министров было принято за два дня до расширенного заседания правительства с участием президента. Ожидается, что на данном мероприятии, запланированном на 7 февраля, будут обсуждены результаты социально-экономического развития страны за 2023 год и поставлены основные задачи на будущий период.
С начала 2022 года кабмином руководил Алихан Смаилов, который был назначен после январских беспорядков. Тогда же был изменен состав правительства. В марте 2023 года Смаилов стал премьер-министром.