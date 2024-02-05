Президент Казахстана принял отставку правительства

Решение об отставке кабинета министров было принято за два дня до расширенного заседания правительства с участием президента. Ожидается, что на данном мероприятии, запланированном на 7 февраля, будут обсуждены результаты социально-экономического развития страны за 2023 год и поставлены основные задачи на будущий период.