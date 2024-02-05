«Придурков — на СВО»: новосибирцы требуют закрыть бар из-за публичного секса

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Как сообщает канал «Рен-Тв», людей возмутила видеозапись, на которой бармен занимается сексом прямо на барной стойке. Остальные посетители разгуливают по бару в голом виде.
Новосибирцы оставляют яростные комментарии. «Может, навести там порядок?», «Закрыть бар, а всех придурков — на СВО», — пишут пользователи социальных сетей.
Напомним, что у новосибирцев создалось неоднозначное отношение к возможной «голой вечеринке» в городе.