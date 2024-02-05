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Posted Сегодня, 07:08

Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Новосибирцы требуют закрыть «откровенный» бар

«Придурков — на СВО»: новосибирцы требуют закрыть бар из-за публичного секса

5 февраля 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы требуют закрыть «откровенный» бар

Жители Новосибирска потребовали закрытия Nebar после секса на барной стойке

Жители Новосибирска требуют закрыть развлекательное заведение Nebar. Это связано с сексом прямо на барной стойке и за столиками.

Как сообщает канал «Рен-Тв», людей возмутила видеозапись, на которой бармен занимается сексом прямо на барной стойке. Остальные посетители разгуливают по бару в голом виде.

Новосибирцы оставляют яростные комментарии. «Может, навести там порядок?», «Закрыть бар, а всех придурков — на СВО», — пишут пользователи социальных сетей.

Напомним, что у новосибирцев создалось неоднозначное отношение к возможной «голой вечеринке» в городе.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Скандал#Секс#Бар#Александр Ляхов
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